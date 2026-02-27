O desetinu sekundy vyhrál Fin Ilkka Herola závod Světového poháru v severské kombinaci v Bad Mitterndorfu. Porazil v těsném doběhu kompaktního závodu na 7,5 km domácího Rakušana a vedoucího muže SP Johannese Lampartera. Pro sdruženáře to byla soutěžní premiéra skoku na mamutím můstku Kulm, Lamparter se dopoledne blýskl letem dlouhým 236,5 metru a ovládl skokanskou část.
Lamparterovi 236,5 m na mamutím můstku nestačilo, závod SP sdruženářů vyhrál Herola
Dvousetmetrovou hranici pokořila polovina ze 30 startujících. Českým reprezentantům Jiřímu Konvalinkovi a Janu Vytrvalovi se to v závodě nepodařilo, Vytrval se ale přes magickou hranici dostal ve zkušebním kole, v němž skočil 204,5 m.
Lamparter vedl po skoku pořadí přesto, že se po dopadu dotkl rukama sněhu. Jen o tři metry kratší let předvedl Fancouz Marco Heinis, který se překvapivě zařadil na průběžné druhé místo, v běhu se ale propadl na 13. příčku. Z českých sdruženářů předvedl delší skok Vytrval, výkonem 193,5 metru porazil reprezentačního kolegu o tři a půl metru. Podle bodového hodnocení ale celkově 26. Konvalinka o čtyři desetiny Vytrvala předčil.
V běžecké části kompaktního závodu, při něm sdruženáři nevybíhají podle výkonů ze skokanského můstku převedených na časy, ale podle předem daných rozestupů, se Vytrval posunul na 26. místo. Konvalinka skončil o dvě příčky za ním.
Za bronzovým medailistou z olympijského závodu na velkém můstku Herolou a Lamparterem doběhl na třetím místě Johannes Rydzek z Německa, který vyhrál finiš skupinky pronásledovatelů. Nor Jens Luraas Oftebro, který na olympijských hrách získal obě individuální zlata na středním i velkém můstku, skončil pátý za svým bratrem Einarem. Za Lamparterem zaostává v průběžném hodnocení seriálu dva závody před koncem o 173 bodů.
Premiérové lety si sdruženáři odbyli už ve čtvrtek v trénincích a provizorním kole. „Bylo to šílené, možná jsem se i trochu bál a chvěly se mi nohy. Odraz byl asi trochu pozdě, ale ten pocit za letu, to bylo myslím něco, na co jsem se těšil celý život,“ líčil Konvalinka, který v provizorním kole skočil 189,5 metru.
Výsledky SP v severské kombinaci v Bad Mitterndorfu
1. Herola (Fin.) 15:32,5, 2. Lamparter (Rak.) -0,1, 3. Rydzek (Něm.) -16,2, 4. E. L. Oftebro -16,3, 5. J. L. Oftebro (oba Nor.) -18,0, 6. Hirvonen (Fin.) -18,3, .. 26. Vytrval -1:19,3, 28. Konvalinka (oba ČR) -1:23,2.
Průběžné pořadí SP (po 15 z 17 závodů): 1. Lamparter 1212, 2. J. L. Oftebro 1039, 3. E. L. Oftebro 910, 4. Schmid (Něm.) 899, 5. Herola 858, 6. S. Rettenegger (Rak.) 849, .. 32. Vytrval 177, 36. Konvalinka 104, 63. Doležal (ČR) 9.