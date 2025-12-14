I stříbrná adventní neděle nabízí pestrý program zimních sportů. Ester Ledeckou čeká super-G ve Svatém Mořici, v rakouském Hochfilzenu jedou biatlonisté štafetu, ženy absolvují stíhací závod. Hokejová reprezentace se utká se Švédskem o celkové vítězství na Švýcarských hokejových hrách. Snowboardcrossaři Kryštof Choura a Eva Adamczyková skončili v týmové soutěži v Cervinii v semifinále.
ŽIVĚNeděle plná sportu. Ledecká pojede super-G, biatlonisté štafetu
Snowboardcrossaři Kryštof Choura a Eva Adamczyková skončili v týmové soutěži na SP v Cervinii v semifinále. Choura měl těžký pád a je v péči lékařů.
Zelingrová s Chabičovským začali olympijskou kvalifikaci mixů v curlingu výhrou
Julie Zelingrová a Vít Chabičovský zahájili vítězně olympijskou kvalifikaci smíšených dvojic v curlingu. V Kelowně na úvod deklasovali rakouskou dvojici Verena Pflüglerová, Mathias Genner 15:2.
V kanadském dějišti bude do čtvrtka usilovat 16 týmů o dvě postupová místa. Kvalifikace se hraje ve dvou skupinách, český pár se utká ještě s Japonskem, Tureckem, Finskem, Lotyšskem, Německem a Koreou. Do nadstavby projdou vždy dva týmy a vítězové skupin si spolu zahrají o postup na olympijský turnaj. Poražený celek z tohoto zápasu nastoupí proti lepšímu ze souboje týmů z druhých míst.