Sezona zimních sportů na obrazovkách ČT sport a ČT sport Plus pokračuje. Muži jedou ve Val-d'Isère obří slalom. Ester Ledecká se opět představila ve sjezdu ve Svatém Mořici, skončila sedmnáctá. Eva Adamczyková v Cervinii po vítězství v kvalifikaci skončila celkově pátá. V prvním závodě Světového poháru po mateřské pauze vyhrála malé finále.
ŽIVĚLedecká byla ve sjezdu sedmnáctá, Adamczyková po návratu vyhrála malé finále
Ledecká si oproti pátku mírně polepšila
Ester Ledecká skončila ve druhém sjezdu Světového poháru ve Svatém Mořici sedmnáctá, o pět příček lépe než v pátek. Trojnásobná olympijská šampionka ztratila na vítěznou Němku Emmu Aicherovou sekundu a půl. Aicherová porazila i královnu pátečního závodu Lindsey Vonnovou, jednačtyřicetiletá Američanka byla dnes druhá. Stupně vítězů doplnila Italka Sofia Goggiaová.
Ledecká nenavázala ani dnes na druhou příčku ze čtvrtečního tréninku. Startovala jako šestá, nevyšel jí hlavně druhý a třetí sektor trati. Do cíle dojela na průběžném pátém místě se ztrátou 68 setin na Rakušanku Ariane Rädlerovou, pak se propadala pořadím. Další česká reprezentantka Barbora Nováková obsadila 48. pozici, o jednu horší než při své páteční premiéře v seriálu.
Třetí vítězství v SP a druhé ve sjezdu vybojovala Aicherová. Dvaadvacetiletá Němka porazila Vonnovou o 24 setin a zhatila její útok na 84. triumf ve Světovém poháru. Uspěla díky vydařené jízdě ve třetí a čtvrté pasáži, kde patřila k nejrychlejším z celého pole.
Vonnová, které od léta pomáhá bývalý elitní norský sjezdař Aksel Lund Svindal, potvrdila výbornou formu. Olympijská šampionka z Vancouveru 2010 a dvojnásobná mistryně světa utrpěla v minulosti řadu zranění a loni na jaře se podrobila další operaci kolena, při níž dostala částečnou náhradu. To jí umožnilo návrat k lyžování. Dnes však neprojela ideálně třetí pasáž, ztratila tam na Aicherovou 27 setin. Třetí Goggiaovou přesto v cíli těsně předčila.
Výsledky sjezdu žen ve Svatém Mořici
1. Aicherová (Něm.) 1:30,50, 2. Vonnová (USA) -0,24, 3. Goggiaová (It.) -0,29, 4. Johnsonová (USA) -0,40, 5. Puchnerová (Rak.) -0,65, 6. Pirovanová (It.) -0,76, ...17. Ledecká -1,49, 48. Nováková (obě ČR) -3,10.
Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 9 závodů): 1. Vonnová 180, 2. Aicherová 145, 3. Eggerová (Rak.) 116, 4. Goggiaová 110, 5. Puchnerová 105, 6. Pirovanová 72, ...20. Ledecká 23.
Průběžné pořadí SP (po 9 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 458, 2. Colturiová (Alb.) 302, 3. Robinsonová (N. Zél.) 294, 4. Scheibová (Rak.) 280, 5. Moltzanová (USA) 267, 6. Rastová (Švýc.) 263, ...57. Ledecká 23.
Adamczyková se vrátila pátým místem
Olympijská vítězka ze Soči 2014 Eva Adamczyková se po mateřské pauze vrátila do Světového poháru ve snowboardcrossu pátým místem v Cervinii. Po nejrychlejším čase v kvalifikaci do boje o medaile nepostoupila, ale vyhrála malé finále. Další čeští reprezentanti Kryštof Choura a Jan Kubičík vypadli v osmifinále, oba dojeli čtvrtí. Vyhráli Francouzi Léa Castaová a Jonas Chollet.
Adamczyková musela dlouho čekat na start svého čtvrtfinále, protože pořadatelé po pádu ošetřovali zraněného závodníka a upravovali trať. Na startu byla s typickým knírkem, který tentokrát doplnila ještě nakreslená piha jako připomínka jejího téměř ročního syna Kryštofa. Úvodní vyřazovací jízdu zvládla s velkým přehledem, celou dobu vedla. Dotáhla se k ní sice mistryně světa z roku 2021 Charlotte Bankesová z Británie, ale ta pak po vlastní chybě upadla a závod nedokončila.
V semifinále se však před Adamczykovou krátce po startu dostaly Castaová a Italka Michela Moioliová, které už dvaatřicetiletá česká reprezentantka nedokázala předjet. V malém finále však trojnásobná vítězka celkového hodnocení SP Adamczyková znovu nenašla přemožitelku, první pozici uhájila před dotírající Rakušanku Piou Zerkholdovou.
Semifinálové přemožitelky Adamczykové se seřadily na prvních dvou místech i ve velkém finále. Triumfovala obhájkyně velkého křišťálového glóbu Castaová před olympijskou vítězkou z Pchjongčchangu 2018 Moioliovou. Třetí dojela Australanka Josie Baffová. Mužský závod ovládli francouzští sourozenci Cholletovi. Vyhrál sedmnáctiletý Jonas před jednadvacetiletým Aidanem. Třetí byl Australan Adam Lambert.