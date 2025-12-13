Francouz Éric Perrot vyhrál stíhačku biatlonistů ve SP v rakouském Hochfilzenu. Druhý dojel vítěz pátečního sprintu Ital Tommaso Giacomel. Nejlepší z Čechů Vítězslav Hornig byl 24. Markétu Davidovou, Terezu Voborníkovou, Jessicu Jislovou a Lucii Charvátovou čeká od 14:15 štafeta. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Stíhačku ovládl Perrot, ženy čeká štafeta
Čtyřiadvacetiletý Perrot porazil díky bezchybné střelbě Giacomela o deset sekund, třetí byl norský lídr seriálu Johan-Olav Botn.
Vedle Horniga, který musel na čtyři trestná kola a pohoršil si oproti startu o dvě příčky, bodovali také Michal Krčmář a Mikuláš Karlík. Krčmář doběhl po třech chybách na střelnici osmadvacátý a polepšil si o 15 míst. Karlík, který stíhačku zahajoval jako čtyřicátý, byl v cíli na 33. příčce.
Šestadvacetiletého Horniga zbrzdila už první položka vleže, kde minul dva terče. Na druhé položce byl sice bezchybný, na dalších dvou stojkách ale vždy udělal po jedné chybě.
„Kluci běželi docela dobře. Zase nás oddělily chyby, protože do dvacky mohli být. Nebyl to ale špatný závod, protože i ti vepředu stříleli za tři. Bylo to hodně rychlé,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář.
Letošní mistr světa z vytrvalostního závodu Perrot zaznamenal čtvrté vítězství v SP a první ve stíhacím závodě. Stříbrnému z pátečního sprintu pomohla stoprocentní střelba a je v pořadí seriálu třetí za Botnem a Giacomelem.
Výsledky SP v biatlonu v Hochfilzenu
Výsledky SP v biatlonu v Hochfilzenu
Muži – stíhací závod (12,5 km):
1. Perrot (Fr.) 30:06,2 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -10,2 (1), 3. Botn (Nor.) -29,0 (1), 4. Horn (Něm.) -47,8 (1), 5. Dale-Skjevdal -1:00,7 (1), 6. Laegreid (oba Nor.) -1:07,7 (2), ... 24. Hornig -3:10,5 (4), 28. Krčmář -3:30,2 (3), 32. Karlík (všichni ČR) -3:43,7 (4).
Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. Botn 365, 2. Giacomel 298, 3. Perrot 280, 4. Samuelsson (Švéd.) 253, 5. Fillon Maillet (Fr.) 242, 6. Laegreid 237, ... 21. Hornig 77, 36. Krčmář 39, 41. Karlík 30, 64. Štvrtecký 4.