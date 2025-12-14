Mužská štafeta na Světovém poháru v biatlonu v rakouském Hochfilzenu byla v norské režii. Seveřané vyhráli o 43 sekund před Francouzi, bronz brali Švédové. Češi ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Mikuláš Karlík doběhli devátí. Lucie Charvátová potvrdila dobré rozpoložení a ve stíhacím závodě obsadila patnáctou příčku, vyhrála Italka Lisa Vittozziová.
SESTŘIHŠtafeta patřila suverénním Norům, Charvátová byla ve stíhačce patnáctá
Norové se mohli spolehnout na Sturlu H. Laegreida, jenž na třetím úseku převzal vedení závodu a vytvořil klíčový náskok, který ještě potvrdil Vetle S. Christiansen. Seveřané celkově zaznamenali jen tři chyby na střelnici. Francouzi měli osm minutých terčů, Švédové devět, ale na poslední položce aspoň předběhli do té doby třetí Němce.
Češi měli závod dobře rozjetý a sahali po umístění v první šestce. Hornig sice chyboval dvakrát, ale po druhé položce předvedl skvělý běh a stáhl ztrátu na nejlepší. Nakonec předával třetí jen s půlminutovým mankem na první příčku.
Krčmář chyboval jednou, ale Marečkovi předával jako sedmý. Třetí český reprezentant na ležce jednou minul, ale musel opravovat nadvakrát a nabral další ztrátu. Přesto mu na předávce chybělo na bronzovou pozici jen pět sekund.
Karlík však nadějný závod v závěru pokazil. Po ležce byl sice ještě šestý třicet sekund za třetími Švédy, ale na stojce propadl. Z pěti ran se trefil jen jednou a nakonec musel na tři trestná kola. V závěru navíc prohrál souboj o osmé místo.
Výsledky SP v biatlonu v Hochfilzenu
Výsledky SP v biatlonu v Hochfilzenu
Muži – štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Dale-Skjevdal, Botn, Laegreid, Christiansen) 1:11:54,8 (0 tr. okruhů + 3 dobíjení), 2. Francie (Claude, Jacquelin, Fillon Maillet, Perrot) -43,1 (0+8), 3. Švédsko (Nelin, Stefansson, Ponsiluoma, Samuelsson) -1:05,7 (0+9), 4. USA -1:14,5 (0+7), 5. Německo -1:20,0 (1+11), 6. Itálie -2:57,4 (1+8), ...9. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Karlík) -3:12,8 (3+9).