Volnými jízdami žen pokračuje v Praze světový šampionát v krasobruslení. Soutěž zahájila Barbora Vránková, která v krátkém programu obsadila 24. místo a za své vystoupení dostala 92,07 bodu. Z první příčky útočí na další titul loučící se trojnásobná mistryně světa Kaori Sakamotová z Japonska. Přímý přenos sledujte na ČT2.
Vránková se v bouřlivé atmosféře snažila především koncentrovat. „Jsem ráda, jak to všechno proběhlo. Podle mě jsem to asi zvládla nejlépe, jak jsem mohla,“ shrnula své vystoupení.
„Samozřejmě tam byly chyby. Za kvalitu provedení elementů na konci volné by mě na tréninku asi nepochválili, ale moje nohy už mě moc neposlouchaly. Ani ne kvůli tomu, že bych svou volnou jízdu neudýchala, těch jsem najezdila dost. Spíš to na mě na konci všechno dolehlo,“ podotkla usměvavá česká reprezentantka.
Navzdory několika nezdarům, z nichž nejvíce vyčníval pokažený trojitý salchow, se nehroutila. Publikum ji podrželo. Šla si za svým cílem: „Prvek od prvku, za všechno bojovat, a to se povedlo. Ukázal to i pro mě nečekaný prvek, protože je to jeden z těch mých nejlehčích – salchow. Po něm jsem měla mít úplně jiný prvek, dvojitého lutze, takže choreografie šla trochu stranou, ale říkala jsme si ‚ne, ten salchow tam bude,‘ takže jsem se z posledních sil snažila zachránit kombinaci a všechno. Dneska si nemohu nic vyčítat,“ zdůraznila Vránková.
Do finále proklouzla jako poslední závodnice a 24. pozice jí zůstává. Domácí šampionát si užívala plnými doušky. „Je to pro mě nový a nepopsatelný zážitek. Uvědomuju si, že se to jen tak opakovat nebude, takže jsem moc vděčná, že jsem to mohla zažít,“ uzavřela teprve devatenáctiletá závodnice.