České taneční páry Natálie a Filip Taschlerovi a Kateřina a Daniel Mrázkovi vstupují do mistrovství světa v krasobruslení v Praze rytmickým tancem. Obě dvojice jsou nasazeny v páté ze sedmi rozjížděk. Juniorští mistři světa z roku 2023 Mrázkovi ji zhruba ve 14:15 zahájí, desátý pár lednového ME Taschlerovi přijde na řadu v této skupině jako poslední pátý zhruba o půl hodiny později. Ještě o rozjížďku dříve půjdou na led olympijští šampioni a úřadující mistři Evropy Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron z Francie. Přímý přenos sledujte na ČT sport.
ŽIVĚRytmické tance na MS i se dvěma českými páry
