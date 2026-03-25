Mistrovství světa v krasobruslení startuje krátkým programem žen. Česká reprezentantka Barbora Vránková soutěž odstartovala a dostala 50,59 bodu. Po nezdarech několika konkurentek jí to stačilo na postup do volných jízd. Dvě skupiny favoritek přijdou na řadu krátce před třetí hodinou. Přímý přenos sledujte na ČT sport.
Vránková začala nadějně, povedla se jí kombinace, jenže zaváhala u dvojitého axela. V celkovém zúčtování ji to však mrzet nemusí. Před posledními třemi rozjížďkami už měla jistý postup do volných jízd.
Vránková začala podařenou kombinací dvou trojitých toeloopů. Tenhle prvek považovala od počátku za klíčový a nejvíce se na něj soustředila. „S kombinací bojuju v podstatě celou sezonu. Na podzim se mi ji podařilo po dlouhé době vrátit. Je to nejtěžší prvek programu a po dlouhé době se mi podařil,“ popsala česká krasobruslařka.
Paradoxně tenhle úspěch patrně stál za nezdarem při dvojitém axelu. Rozhodčí prvek zcela odepsali. „Bylo to pro mě něco jiného a snažila jsem se ještě více soustředit, abych odjela ten zbytek. To zavinilo i tu chybu. Možná moc velká opatrnost,“ snažila se hledat důvody nedotočeného skoku.
Následný trojitý rittberger už byl excelentní. „Byl skočen jednoznačně na plusové body. Ve škole by dostala jedničku s hvězdičkou,“ zhodnotil ve studiu ČT expert René Novotný. „Hrozně ráda bych ocenila Bářinu bojovnost, rittberger byl výstavní,“ glosovala spolukomentátorka Kateřina Kamberská.
Za rittbergera byla ráda také Vránková. „Nedovolila jsem si udělat další chybu, už jsem to pustila. Řekla jsem si, takhle ne, neskočím jen kombinaci a všechno ostatní špatně,“ podotkla.
Bezprostředně po své jízdě o postupu do finále vůbec neuvažovala. Zvlášť když ještě musela skousnout minusový bod za překročení času. „Vím, že ten bodový zisk by musel být na volnou jízdu jiný. Dalo by se diskutovat, kdybych neudělala chybu, ale na kdyby se nehraje,“ vnímala své nízké naděje.
Ambice jít do volných jízd ji nesvazovaly. „Když jsem šla do tohoto závodu, vůbec jsem o tom nepřemýšlela, protože to by mi nepomohlo. Pro mě bylo hlavní zajet si s dobrým pocitem,“ dodala Vránková.
Vývoj soutěže poté sledovala jen letmo. „Jen jsem se vždycky koukla: 'Ta jde za mě, ta jde za mě…' Upřímně jsem si myslela, že zůstanu ta první pod čarou, už jsem se tam úplně viděla s tím, že si budu říkat, že mě axel oddělil od postupu, ale byla jsem s tím smířená. Takže to bylo milé překvapení,“ řekla už jako jistá finalistka.