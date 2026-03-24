Světový šampionát v krasobruslení je za dveřmi a v akci se domácím divákům v Praze představí také taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi. Sourozenci se těší na velkou podporu vyprodaného publika, se kterým se ve svých jízdách chtějí emočně propojit.
O domácí šampionát je velký zájem a k dispozici zbývají poslední vstupenky. „Jsme nadšení. Přiletěli jsme včera večer, takže se ještě aklimatizujeme na náš čas, protože jsme byli ve Finsku. Myslíme si, že to bude úplně skvělé, a nemůžeme se dočkat. Jsme pyšní, že tady můžeme být,“ říká Natálie Taschlerová.
Podporu fanoušků chtějí využít i ve svých jízdách. „Rytmický tanec je jedna velká latinská párty na ledě a volný tanec je podle filmu Matrix. Takže se snažíme vzít lidi mezi nás, aby cítili emoce a užili si to,“ přeje si.
Sourozenci chtějí také z přízně fanoušků těžit. „Je to známka toho, že emoce jdou z nás, že se dokážeme napojit na publikum a lidi si to užívají. To je důvod, proč to krasobruslení děláme. Abychom mohli sdílet naše emoce, se kterými se chceme každého dotknout a vyvolat nějaké emoce v nich. To je směr, kterým bychom se chtěli ubírat. Jsem vděčný, že to můžeme dělat,“ říká Filip Taschler.
Po olympijském závodě v Miláně, ve kterém obsadili patnáctou příčku, si dopřáli odpočinek. „Zaměřovali jsme se na klid. Pak jsme se vrátili do Helsinek a začali jsme pilovat detaily, zase najíždět programy. Zaměřovali jsme se na to, víc si užívat ten proces. Přece jen je to konec sezony. Všichni už cítí, že síly už sem tam chybí tím, že je to olympijská sezona. Ale snažili jsme se dostat do formy, ve které bychom chtěli být,“ tvrdí Natálie Taschlerová.
Podle slov jejího bratra Filipa by měl být pár v ideální formě. „Celý trénink byl náročný, ale to nejtěžší je za námi. Nyní si to chceme co nejvíc užít, napojit se na publikum, jet společně pro nás. Protože tato sezona byla takové znovuzrození a moc si to užíváme. I tu přípravu, poslední den jsme se objali, měli jsme slzy v očích z toho, že jsme si poprvé užili přípravu na takovou akci, takže se moc těšíme.“
Konkrétní cíle ale nemají. „Je nám to úplně jedno. Nemám číslo, nemám body. Pojďme si to užít, je to show,“ neřeší Filip Taschler. „Náš největší cíl je užít si to s fanoušky. Víme, že tady bude spousta lidí, které známe, kteří přijdou poprvé se na nás podívat. Chceme ukázat to, co umíme a co děláme na ledě,“ dodává Natálie Taschlerová.