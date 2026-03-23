Krasobruslení

EXKLUZIVNĚReshtenko před MS: Atmosféra vždycky pomáhá. Pro sportovce to je větší motivace


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Georgii Reshtenko a Kateřina Kamberská před startem MS v krasobruslení
Po 33 letech se krasobruslařská obec sjíždí do Prahy, kde proběhne mistrovství světa. Závodit se začne od středy a bronzový evropský medailista Georgii Reshtenko se v krátkém programu představí ve čtvrtek. Přímé přenosy z šampionátu nabídne ČT sport, ČT2 a ČT sport Plus.

„Těším se moc. Poprvé jsem přišel do O2 areny a všechno vypadá krásně a moc hezky. Už se nemůžu dočkat, až pojedu krátký program,“ říká Reshtenko k čtvrtečnímu závodu od 11:30. 

Reshtenko získal bronz na lednovém mistrovství Evropy a pro Česko se jednalo o cenný kov po třinácti letech. „Dlouho jsem tomu nemohl uvěřit. Odmala jsem koukal na každé mistrovství Evropy. Vždycky jsem si přál medaili z mistrovství Evropy. Teď ji mám a je to obrovská motivace pro další olympijský cyklus,“ myslí si.

Bronzová volná jízda Georgie Reshtenka
Úspěch Reshtenka vyzdvihla také Kateřina Kamberská, expertka na krasobruslení ČT sport a technická specialistka ISU. „Pevně doufám, že pro Georgie je to povzbuzení. Že se vymanil z toho druhého sledu a že se s ním bude počítat. A že mu to dodá sebevědomí navíc a bude se cpát i do světové špičky,“ tvrdí Kamberská.

Podle svých slov je Reshtenko na domácí šampionát dobře připraven. „Poslední dva týdny jsme jezdili jen programy, každý den. Příprava byla dobrá, pořád mám dobrou formu, ale samozřejmě byla občas těžká a nervózní. Ale po příjezdu do Prahy se mi nálada hodně změnila, jsem víc pozitivní a cítím atmosféru. Jen to musím udržet v hlavě, v těle a ukázat to, co umím,“ říká odhodlaně.

Nenechte se strhnout, držte se při zemi a žádné změny, radí Novotný krasobruslařům

Před domácím publikem se chce Reshtenko ukázat v dobrém světle a z tlaku si vrásky nedělá. „Mám rád velké závody. Atmosféra vždycky pomáhá. Pro sportovce to je větší motivace. Člověk si uvědomí, proč to dělá,“ domnívá se.

Kamberská v tomto ohledu s Reshtenkem souhlasí. „Nejlepší závodníky opravdu publikum žene. Tady máme full house, je víceméně vyprodáno. V zásadě si myslím, že tady bude skvělá atmosféra i proto, že je to po tak dlouhé době. A myslím si, že by je to mohlo spíš hnát dopředu, než že by je to svazovalo,“ říká Kamberská s ohledem na to, že čeští reprezentanti se nakonec představí ve všech kategoriích.

Bronzový krasobruslař Reshtenko se chce po návratu z ME soustředit na domácí MS
Reshtenko se v souvislosti s atmosférou velkého závodu vrátil k únorovému olympijskému propadáku hlavního favorita na zlato. Američan Ilia Malinin pokazil v Miláně volnou jízdu a obsadil až osmé místo. 

„Další tři dny jsem z toho měl depresi po tom, co se stalo. Bylo to velké zklamání pro spoustu fanoušků a lidí z krasobruslení, protože takového favorita na olympiádě nepamatuju. Neprohrává závody, zlepšil každý aspekt v krasobruslení. Bruslí skvěle, má jedny z nejlepších piruet i skoků,“ říká Reshtenko.

„A ještě je hodně stabilní sportovec, kterému se nikdy nestalo, že by to tak pokazil. Olympiáda má asi jinou atmosféru a jiný tlak. Myslím, že se mu to stalo jednou a že odteď se mu bude zase jen dařit,“ dodává.

