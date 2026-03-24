Startuje MS v krasobruslení. Na co se zaměřit a koho neminout?

Světový šampionát v krasobruslení je tady i s celou řadou zářivých jmen. Nechybějí například olympijští vítězové z Milána Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron z Francie či Ilia Malinin z USA, jenž naopak na zimních Hrách selhal. Praha hlásí na všechny soutěžní dny téměř vyprodáno. Přímé přenosy závodů a závěrečné exhibice sledujte od středy do neděle na ČT sport, ČT2 a ČT sport Plus.
Ve všech kategoriích bude mít zastoupení české krasobruslení. Největší pozornost poutají olympionici v kategorii tanečních párů Natálie a Filip Taschlerovi i Kateřina a Daniel Mrázkovi a překvapivý bronzový medailista z lednového ME Georgii Reshtenko.
Sourozenci Taschlerovi chtějí z vyprodaného hlediště těžit. „Je to známka toho, že emoce jdou z nás, že se dokážeme napojit na publikum a lidi si to užívají. To je důvod, proč to krasobruslení děláme. Abychom mohli sdílet naše emoce, se kterými se chceme každého dotknout a vyvolat v nich nějaké emoce. To je směr, kterým bychom se chtěli ubírat. Jsem vděčný, že to můžeme dělat,“ říká Filip Taschler.
Reshtenko je podle svých slov na domácí šampionát dobře připraven. „Poslední dva týdny jsme jezdili jen programy, každý den. Příprava byla dobrá, pořád mám dobrou formu, ale samozřejmě byla občas těžká a nervózní. Ale po příjezdu do Prahy se mi nálada hodně změnila, jsem víc pozitivní a cítím atmosféru. Jen to musím udržet v hlavě, v těle a ukázat to, co umím,“ tvrdí.
Před domácím publikem se chce Reshtenko ukázat v dobrém světle a z tlaku si vrásky nedělá. „Mám rád velké závody. Atmosféra vždycky pomáhá. Pro sportovce to je větší motivace. Člověk si uvědomí, proč to dělá,“ domnívá se.
Fournierová-Beaudryová s Cizeronem mohou během 12 měsíců zkompletovat sbírku velkých titulů. V lednu vyhráli ME, v únoru před trojnásobnými mistry světa Madison Chockovou a Evanem Batesem z USA získali olympijské zlato, nyní budou usilovat o světový titul.
Američtí obhájci titulu Chocková a Bates v Praze startovat nebudou, takže Francouzi jsou jednoznačnými favority. Cizeron bude útočit na šestý světový titul, předchozích pět získal s Gabriellou Papadakisovou.
Hlavním lákadlem šampionátu je Malinin, největší poražený krasobruslařských soutěží na olympiádě v Miláně. Král čtverných skoků šokoval krasobruslařský svět, když totálně pokazil volnou jízdu a propadl se až na osmé místo. Pražskému publiku bude chtít jednadvacetiletý krasobruslař dokázat, že šlo o výjimečné selhání.
Program vysílání MS v krasobruslení
Středa 25. března:
11:20 krátký program žen (ČT sport a ČT sport Plus),
18:45 krátký program sportovních dvojic (ČT2 a ČT sport Plus).
Čtvrtek 26. března:
11:20 krátký program mužů (ČT sport a ČT sport Plus),
18:05 volné jízdy sportovních dvojic (ČT2 a ČT sport Plus).
Pátek 27. března:
11:20 rytmické tance tanečních párů (ČT sport a ČT sport Plus),
17:50 volné jízdy žen (ČT2 a ČT sport Plus).
Sobota 28. března:
12:20 volné jízdy mužů (ČT2 a ČT sport Plus),
18:20 volné tance tanečních párů (ČT2 a ČT sport Plus).
Neděle 29. března:
14:20 exhibice (ČT sport a ČT sport Plus).
Na volnou jízdu z Milána by ráda zapomněla i řada dalších předních krasobruslařů včetně dvojnásobného mistra Evropy Adama Siao Him Fa z Francie nebo úřadujícího evropského šampiona Nika Egadzeho z Gruzie. Naopak na olympijské medaile budou chtít na MS navázat Japonci Juma Kagijama a Šun Sato.
Velké loučení (zatím) trojnásobné šampionky
Šampionát v Praze bude posledním závodem trojnásobné mistryně světa Kaori Sakamotové. Pětadvacetiletá Japonka na loňském MS i letošních olympijských hrách byla druhá za Američankou Alysou Liuovou, která do Prahy nepřijela. Nyní by se mohla vrátit na světový trůn.
Vedle krajanek budou jejími největšími rivalkami znovu americké krasobruslařky, vicemistryně světa z roku 2024 Isabeau Levitová a trojnásobná mistryně USA Amber Glennová.
Česko bude reprezentovat Barbora Vránková a bude to právě ona, kdo ve středu zahájí soutěžní program šampionátu. Z českého týmu se kvalifikovala jako poslední, požadovaný výkon zajela až v lednu na závodech v Meranu. Honbou za limitem se ale podle vlastních slov nijak nestresovala. „Věděla jsem, že když zajedu nějaké programy, jak mám, tak ty body získám. A pokud by se mi to nepovedlo, tak to znamená, že nemám na to, abych tu byla,“ podotkla devatenáctiletá rodačka z Břeclavi.
Na první seniorský světový titul budou v kategorii sportovních dvojic útočit Gruzínci Anastasija Meťolkinová a Luka Berulava. Dvojnásobní juniorští mistři světa v lednu vyhráli ME, na Hrách získali stříbro. Po zlatu touží také úřadující vicemistři světa Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin z Německa, kteří dvakrát vyhráli finále Grand Prix. Na olympiádě skončili za Gruzínci bronzoví, ale porazili je v krátkém programu.
Společná premiéra na MS čeká české reprezentanty Annu Valesiovou a Martina Bidaře. V tomto složení trénují jen něco málo přes rok. „Tohle je úplně nová zkušenost. Pokusím se užít si naše bruslení před lidmi z České republiky. Moc se mi líbilo vidět tolik dětí a doufám, že některé z nich inspirujeme, aby samy začaly bruslit,“ řekla Valesiová.
Spolupráci si oba pochvalují. Valesiová cítí, že se zlepšují každým závodem. Na mistrovství Evropy skončili v lednu devátí. Pro MS zvýšili obtížnost krátkého programu. „Udělali jsme těžší odhazovaný skok. Místo trojitého salchowu trojitý lutz, tak bude snad víc bodů,“ doufal Bidař. Ve středečním krátkém programu potřebují porazit alespoň jednu z 21 přihlášených sportovních dvojic, aby se dostali do čtvrtečních volných jízd.