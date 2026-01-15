Krasobruslení

ŽIVĚKrátký program mužů na ME v krasobruslení. Reshtenko postupuje


15. 1. 2026Aktualizovánopřed 29 mminutami|Zdroj: ČTK
ŽIVĚ: ME v krasobruslení Sheffield
Zdroj: ČT sport

Úvodní část soutěže absolvují na mistrovství Evropy v krasobruslení v britském Sheffieldu muži. Georgii Reshtenko předvedl mimořádně povedenou jízdu se dvěma čtvernými skoky a postup do finálové čtyřiadvacítky ho nemine. Přímý přenos sledujte na ČT sport Plus.

Reshtenko začal krátký program čtverným salchowem, přidal trojitý axel i kombinaci čtverného toeloopa s trojitým. Body ztrácel v piruetách a dalších prvcích, přesto ho zisk 78,62 bodu zařadil jistě mezi postupující do volných jízd.

„Čekal jsem, že budu mít trochu víc bodů, ale jsem spokojený s tím, jak jsem zajel,“ uvedl Reshtenko. „Zase jsem neudělal dobře piruety. Nevím, co se nelíbilo na té kombinované, tam byla ztráta tří bodů,“ snažil se rozebrat nedostatky.

7 minut
Povedený krátký program Georgie Reshtenka
Zdroj: ČT sport

Tanečníci Mrázkovi kvůli nachlazení nebudou závodit

Juniorští mistři světa z roku 2023 Kateřina a Daniel Mrázkovi se na poslední chvíli odhlásili ze soutěže tanečních párů kvůli nachlazení Mrázka. V Sheffieldu, kde tato kategorie začne v pátek rytmickými tanci, tak budou české barvy hájit jen Natálie a Filip Taschlerovi.

Úřadující mistři republiky měli na ME startovat potřetí. Před dvěma lety skončili při svém debutu na vrcholné seniorské akci devátí, loni obsadili dvanáctou příčku.

Mrázkovi kvůli zdravotním komplikacím přišli o generálku na olympijské hry. „Bohužel se mi nepodařilo dát zdravotně do pořádku, a proto se závodu v pátek nezúčastním. Teď je pro mě priorita co nejrychlejší uzdravení a příprava na olympiádu, která nás čeká za tři týdny,“ uvedl Mrázek.

Taschlerovi na posledních třech evropských šampionátech skončili v elitní desítce. Jejich nejlepším umístěním je šesté místo z roku 2023, na posledním ME se jim tolik nedařilo a byli desátí.

