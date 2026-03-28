Volnými jízdami mužů a večerními volnými tanci v Praze vrcholí soutěžní část mistrovství světa v krasobruslení. V soutěži mužů se třetímu světovému titulu za sebou přiblížil hvězdný Američan Ilia Malinin, jenž vyhrál úvodní část o 9,44 bodu. Georgii Reshtenko byl po krátkém programu dvacátý a po volné jízdě zapsal celkově 207,16 bodu, v klasifikaci si pohorší.
Ve večerním finále volných tanců se představí domácí reprezentanti Natálie a Filip Taschlerovi, kteří po krátkém programu zaujímali čtrnácté místo.