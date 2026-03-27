Mrázek raději bruslí za potlesku, diváci mu pomohli překonat únavu

Bouřlivá podpora domácího publika na světovém šampionátu pomohla Danielu Mrázkovi překonat únavu, s níž při rytmickém tanci bojoval. Podle svých slov se musel hlídat, aby neztratil soulad se sestrou Kateřinou. Po úvodní části soutěže jim patří 12. místo.
Mrázek prozradil, že o trochu víc než jeho mladší sestra bojuje s tím, aby se soustředil jen na výkon. A v tak bouřlivé atmosféře, jaká panuje na MS v Praze, je to pro něj ještě náročnější.
„Když hraje ta hudba a diváci tleskají, musím myslet na všechno to, co máme natrénované, ale zároveň si říkám: ‚Jooo, tleskají, jdu si tancovat, jo!‘ Ale s mírou. Protože pak bych udělal něco víc než Káťa a ten soulad tam nebude,“ vysvětlil.
Rozhodně ale raději bruslí, když diváci tleskají do rytmu, než před tichými tribunami. „Za mě to bylo super. Já se trošku zasnil, ale jen trošku, protože vím, že tam musí být všechny ty věci, co jsme dělali. Ale užíval jsem si to víc. Byl jsem hodně unavený a diváci mi pomohli to překonat,“ řekl.
Po svém vystoupení měli evidentně radost. Jen Mrázková rychle odběhla od úklony pro plyšovou husu, kterou jí z hlediště hodil bratr. „Já ji potřebovala sebrat. To už bylo v Turnově na mistrovství republiky. Je to furt ta samá husa. Chci mu ji vrátit, aby mi ji zase hodil na volnou,“ plánovala, zatímco plyšovou husu svírala v náručí.
Volný tanec je čeká v sobotu na závěr soutěžního programu šampionátu v Praze. Útočí na vyrovnání svého maxima, kterým je 12. příčka z loňského mistrovství světa v Bostonu.