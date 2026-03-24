Fokus podcast: Světové krasobruslení v Praze. Malinin v akci. A co Češi?

Praha hostí mistrovství světa v krasobruslení. Potřetí v historii se setkávají v české metropoli nejlepší bruslaři z celého světa a podívaná to bude i po olympijských hrách opravdu velkolepá. Dosáhne Ilja Malinin na třetí titul v řadě? Doplní Francouzi Beaudryová se Cizeronem sbírku prvenství na velkých akcích? A co Češi? Diskutují komentátor ČT sport Miroslav Langer a expert René Novotný. Moderuje Ondřej Nováček.
Největším lákadlem šampionátu je americký fenomén Ilja Malinin, jediný člověk na světě, který v závodech skáče čtverný axel. Na olympijských hrách v Miláně však nečekaně zklamal – po neúspěšném pokusu o historický skok se mu doslova sesypala celá jízda. „Kdyby zajel to, co umí, pravděpodobně by vyhrál olympijské hry,“ míní mistr světa René Novotný. V Praze bude mít Malinin příležitost dokázat, kdo je skutečným vládcem ledu – a Praha mu k tomu nabídne jeřáby, drony i vyprodané hlediště.
Češi mají obsazené všechny kategorie. Bronzový z mistrovství Evropy Georgii Reshtenko přiznává, že v O2 Aréně byl dosud jen jednou – na očkování. Taneční páry Tašlerovi a Mrázkovi mohou těžit z domácí atmosféry, sportovní dvojice Bidař s Valesiovou pak podle Novotného ukazují výjimečnou chemii: „Jakmile se chytnou za ruku a projedou, řeknete si: ‚Wow, hodí se k sobě.‘“
V kategorii žen chybí olympijská šampionka Alisa Liuová, o titul bude bojovat hlavně japonská hvězda Kaori Sakamotová, která Langera okouzluje svou konzistencí a uměleckým projevem. „Ona má ten úsměv, tu ladnost – to je prostě láska,“ říká s nadšením.
Celý šampionát odvysílá živě ČT sport, ČT2 a ČT sport Plus – celkem přes 40 hodin přenosů.