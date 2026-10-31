Judo

Maroušek na ME judistů do 23 let vybojoval bronz


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK
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Maroušek vybojoval na ME do 23 let bronz
Zdroj: ČT sport

Devatenáctiletý judista Alex Maroušek vybojoval bronz na mistrovství Evropy do 23 let. V Neapoli z pěti soubojů prohrál jediný ve čtvrtfinále s pozdějším šampionem kategorie do 90 kilogramů Lukou Džavachišvilim z Gruzie.

Svěřenec Davida Pulkrábka letos přišel o velkou část sezony kvůli zranění ramena. Po pauze dlouhé několik měsíců se již v létě dokázal prosadit na pódium na evropském poháru juniorů a navázal na loňské juniorské medaile z Prahy a Berlína. Tehdy se ještě pral v nižší váze.

Na ME v Itálii člen klubu Judo Elite Praha narazil po dvou výhrách na Džavachišviliho a musel do oprav. V nich ale zdolal oba soupeře: nejprve Španěla Dmytra Halicha na ipon a v duelu o bronz také Issu Naschcha z Rakouska. Rozhodl přitom bodovaným útokem v posledních sekundách.

Ziskem bronzu se Maroušek zařadil mezi jiné české medailisty včetně později dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka. Titul v minulosti v třiadvacítkách vybojovali také David Klammert, Pavel Petřikov a loni Julie Zárybnická.

Zbývající tři Češi v Neapoli prohráli hned úvodní souboje. Markéta Korčáková ve váze do 57 kg i v nejtěžší kategorii Tomáš Raška a Martin Sedlák.

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