David Klammert se rozloučil s bohatou kariérou hořce, porážkou v prvním kole mistrovství světa. Dvaatřicetiletý český reprezentant v kategorii do 90 kilogramů se nyní ze závodníka mění v trenéra, protože bez juda si život představit neumí.
„Celý život jsem se věnoval judu a budu to dělat i nadále, jen v jiné roli a v jiné intenzitě,“ prohlásil Klammert v rozhovoru ve Studiu ČT sport.
Poslední boj si představoval jinak, nad jeho síly ovšem opět byl favorizovaný Maxim-Gaël Ngayap Hambou. Klammert na něj nestačil na olympijských hrách a teď ani na mistrovství světa. Francouzi sice nedovolil bodovanou techniku, ale prohrál vinou tří napomínání kvůli pasivitě.
Účastník dvou olympijských her Klammert svůj konec avizoval dopředu. Toužil po vylepšení životního devátého místa z roku 2017, ale dostal obtížný los. „Doufal jsem v pohádkovější konec kariéry, ale už to nezměním,“ poznamenal mistr Evropy do 23 let z roku 2015.
Dokázal se dostat do finále Grand Slamu, což považuje za jeden z vrcholů bohaté kariéry. „Když se ohlížím, předčil jsem očekávání. Neměl jsem tolik talentu, ale zato píli a houževnatost. Mám být na co pyšný, ale nebudu lhát, je tam dost zápasů a turnajů, které jsem mohl zvládnout lépe,“ prohlásil otevřeně Klammert. „Medailí mohlo být o trošku víc, mrzí mě to, ale mám čisté svědomí, že jsem vždy dělal maximum,“ dodal pokorně.
Rodák z Kroměříže zápasil v nejslavnější éře českého juda, kdy na tatami exceloval Lukáš Krpálek. Spolupráci s parťákem si Klammert víc než pochvaluje. „Vždy jsem byl jakoby ve stínu, byl jsem ale v zaslouženém stínu. Ukázal nám, že i z takhle malé země, kde nemáme tolik sparingů, je to možné. Umetl nám cestičku a já jsem rád, že jsem po ní kráčel,“ shrnul svůj pohled spoluzápasníka a kamaráda.
O své budoucnosti má jasno. „25 let dělám judo a je to to nejlepší, co mě potkalo. Chtěl bych u něj být klidně dalších 25 let. Už jenom v jiné roli. Měl jsem štěstí na trenéry a to bych chtěl nabídnout svým svěřencům. Chtěl bych být podobným přínosem pro další generace. Celý život jsem chtěl české judo posouvat a teď ho budu chtít posouvat také, jen na opačné straně žíněnky,“ podtrhl Klammert.