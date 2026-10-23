Judo

EXKLUZIVNĚKlammert už vstřebal hořký konec kariéry. Chci dál posouvat české judo, říká v nové roli


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

David Klammert se rozloučil s bohatou kariérou hořce, porážkou v prvním kole mistrovství světa. Dvaatřicetiletý český reprezentant v kategorii do 90 kilogramů se nyní ze závodníka mění v trenéra, protože bez juda si život představit neumí.

„Celý život jsem se věnoval judu a budu to dělat i nadále, jen v jiné roli a v jiné intenzitě,“ prohlásil Klammert v rozhovoru ve Studiu ČT sport.

Poslední boj si představoval jinak, nad jeho síly ovšem opět byl favorizovaný Maxim-Gaël Ngayap Hambou. Klammert na něj nestačil na olympijských hrách a teď ani na mistrovství světa. Francouzi sice nedovolil bodovanou techniku, ale prohrál vinou tří napomínání kvůli pasivitě.

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David Klammert o své bohaté judistické kariéře
Zdroj: ČT sport

Účastník dvou olympijských her Klammert svůj konec avizoval dopředu. Toužil po vylepšení životního devátého místa z roku 2017, ale dostal obtížný los. „Doufal jsem v pohádkovější konec kariéry, ale už to nezměním,“ poznamenal mistr Evropy do 23 let z roku 2015.

Dokázal se dostat do finále Grand Slamu, což považuje za jeden z vrcholů bohaté kariéry. „Když se ohlížím, předčil jsem očekávání. Neměl jsem tolik talentu, ale zato píli a houževnatost. Mám být na co pyšný, ale nebudu lhát, je tam dost zápasů a turnajů, které jsem mohl zvládnout lépe,“ prohlásil otevřeně Klammert. „Medailí mohlo být o trošku víc, mrzí mě to, ale mám čisté svědomí, že jsem vždy dělal maximum,“ dodal pokorně.

Rodák z Kroměříže zápasil v nejslavnější éře českého juda, kdy na tatami exceloval Lukáš Krpálek. Spolupráci s parťákem si Klammert víc než pochvaluje. „Vždy jsem byl jakoby ve stínu, byl jsem ale v zaslouženém stínu. Ukázal nám, že i z takhle malé země, kde nemáme tolik sparingů, je to možné. Umetl nám cestičku a já jsem rád, že jsem po ní kráčel,“ shrnul svůj pohled spoluzápasníka a kamaráda.

O své budoucnosti má jasno. „25 let dělám judo a je to to nejlepší, co mě potkalo. Chtěl bych u něj být klidně dalších 25 let. Už jenom v jiné roli. Měl jsem štěstí na trenéry a to bych chtěl nabídnout svým svěřencům. Chtěl bych být podobným přínosem pro další generace. Celý život jsem chtěl české judo posouvat a teď ho budu chtít posouvat také, jen na opačné straně žíněnky,“ podtrhl Klammert.

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