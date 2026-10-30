Judo

Zachová na Grand Slamu v Abú Dhabí dobojovala v osmifinále


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Tři týdny po bronzové medaili na mistrovství světa se Renata Zachová neprosadila mezi nejlepší judistky na Grand Slamu v Abú Dhabí. Ve druhém kole prohrála s osmnáctiletou soupeřkou reprezentující pořádající Spojené arabské emiráty Cendbazar Mašbatovou. Šestadvacetiletá Češka tak skončila před branami čtvrtfinále.

Zachová je dvojnásobnou mistryní Evropy a na nedávném MS v Baku vybojovala v kategorii do 63 kilogramů jako druhá česká judistka v historii světovou medaili. Před ní to dokázala jen Michaela Vernerová.

V Abú Dhabí Zachová ztroskotala hned na první soupeřce. Mašbatová, jež pochází z Mongolska, předvedla dva chvaty ohodnocené jukem a vyřadila Češku ze soutěže. Už v prvním kole skončil krajan Zachové Chusniddin Karimov, rodák z Uzbekistánu ve váze do 73 kg nestačil na Rusa Bujana-Cherela Sanaju.

V sobotu na tatami v Abú Dhabí nastoupí zbývající čeští reprezentanti Adam Kopecký (do 90 kg) a Martin Bezděk (do 100 kg).

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