Kopecký skončil v Abú Dhabí pátý, v souboji o bronz nestačil na Lorsanova

Adam Kopecký obsadil na Grand Slamu v Abú Dhabí páté místo. Mezi judisty do 90 kilogramů prohrál souboj o třetí místo, které by pro českého reprezentanta znamenalo čtvrtý bronz z turnajů této kategorie, s Rusem Mansurem Lorsanovem.
Kopecký vyhrál svou skupinu poté, co zdolal tři soupeře a všechny na ipon: Rakušana Thomase Scharfettera, Maďara Pétera Sáfrányho a ve čtvrtfinále Šachzoda Šaripovova z Uzbekistánu.
Do finále ho pak nepustil Mihail Latisev z Moldavska a také souboj o třetí místo Kopeckému nevyšel. O tři roky starší Lorsanov ke čtyřem zlatům z Grand Slamů přidal první bronz.
Kopecký, medailista z juniorského mistrovství světa i Evropy, se prosadil na pódia na Grand Slamech letos a loni v Dušanbe a také v minulém roce v Astaně.
Pátý skončil letos potřetí. Stejné umístění na tatami v SAE vybojovala před dvěma dny Tereza Bodnárová v kategorii do 52 kg.
Další český judista Martin Bezděk ve váze do 100 kg vypadl ve druhém kole. Skončil na svém prvním soupeři, kterým byl Japonec Rjotaro Masuči.
Kopecký navázal na Terezu Bodnárovou, která v Abú Dhabí útočila na druhou medaili z Grand Slamů, nakonec obsadila páté místo. V souboji o bronz podlehla Gefen Primové z Izraele. O dva roky starší Primová je v kategorii do 52 kg již čtyřnásobnou šampionkou Grand Slamů a má také bronzové medaile z mistrovství světa i Evropy.
Bodnárová prožívá životní sezonu a prvního grandslamového pódia se dočkala v září v Budapešti. O necelý měsíc později prošla na MS do osmifinále, v němž ji zastavila hvězdná Japonka a největší favoritka Uta Abeová.