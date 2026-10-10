Krpálek: Jsem nesmírně šťastný, že se to povedlo. Je to těžší a těžší

Lukáš Krpálek si z mistrovství světa v Baku veze bronzovou medaili. Pětatřicetiletý český judista však uvedl, že souboje s mladšími soupeři jsou pro něj čím dál těžší. Přesto dokázal získat již šestou světovou medaili.
Dvojnásobný olympijský vítěz Krpálek proměnil v šestý cenný kov třináctou účast na světovém šampionátu. První medaili získal už v roce 2011, kdy obsadil rovněž třetí příčku na šampionátu v Paříži.
„Je to něco nádherného. Já jsem nesmírně šťastný, že se to povedlo. Je to těžší a těžší. To mi asi každý uvěří, že prát se s těma mladýma klukama je těžké. Jsou na tom výborně kondičně. Ty zkušenosti tam člověk má, ale je to těžší a těžší,“ přiznal Krpálek pro Radiožurnál Sport před odchodem na slavnostní vyhlášení.
Byl spokojený se všemi zápasy, i když ve čtvrtfinále nestačil na světovou jedničku a pozdějšího staronového šampiona Inala Tasojeva z Ruska.
„Já jsem se snažil v každém tom zápase nechat úplně všechno. I v tom prohraném čtvrtfinálovém zápase si myslím, že to bylo skvělé. Bohužel jsem o kousek prohrál,“ uvedl Krpálek.
Předvedenými výkony potěšil i dlouholetého trenéra Petra Lacinu. „On byl dneska celý den výborný. Dokázal vyhrát čtyři utkání, v každém z nich se mu podařilo skórovat. Nesoustředil se jen na svoji doménu newazu (boj na zemi), ale dokonce i házel a byl to opravdu velice podařený výkon. Ta utkání byla velice silově náročná, ale Lukáš, i když pracoval v únavě, tak to byl starý dobrý nezlomný Lukáš. Je z toho krásná medaile a vzhledem k jeho věku úžasný výkon,“ ocenil.
Krpálek chtěl přispět k mimořádnému úspěchu českého juda. „Pro mě bylo obrovskou motivací dokázat vybojovat pro Českou republiku dvě bronzové medaile z tohoto světového šampionátu. Je to sice na jednu stranu velký závazek do budoucna i směrem k olympiádě, ale na druhou stranu zase velká motivace do pokračování v té stejné práci,“ svěřil se Krpálek.
Světový bronz mu výrazně pomůže v olympijské kvalifikaci o účast v Los Angeles, kde by se mohl popáté představit pod pěti kruhy. A po triumfech v Riu 2016 a Tokiu 2021 by tam rád znovu zabojoval o medaili.
Optimismus mu dodávají výborné letošní výsledky. „Tato sezona byla pro mě absolutně nádherná. Vybojoval jsem z mistrovství Evropy stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili. Podařilo se mi vybojovat páté místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě, bronzovou medaili v Číně (na Grand Prix),“ shrnul své úspěchy Krpálek.
Trenér Lacina vyzdvihl, že nejúspěšnější český judista pět týdnů před 36. narozeninami posouvá hranice toho, v jakém věku je možné v judu patřit k nejlepším.
„On posouvá ty limity stále dál a dál a stále ukazuje, že je na co se těšit. Nerad bych to zakřikl a necháme se překvapit, co nám naservíruje na dalším turnaji nebo na dalším mistrovství a možná v roce 2028 na olympijských hrách,“ přemítal kouč.