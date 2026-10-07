Bronz a tři infarkty. A ještě je toho hodně před námi, slavila Zachová

Renata Zachová získala vytoužený světový bronz. Česká judistka po skončení turnaje hodnotila jeho průběh, přičemž za hodně nervózní označila právě souboj o třetí místo, v němž prý „prodělala tři infarkty“.
Zachová a Krizaová byly v utkání o třetí místo ve váhové kategorii do 63 kilogramů velmi aktivní. Česká reprezentantka hned po 28 sekundách získala wazari a ujala se vedení, ale třiadvacetiletá Maďarka zhruba po dvou minutách boje vyrovnala. Zachová rychle znovu odskočila, když se jí povedla technika ohodnocená jukem, ale i na to dokázala soupeřka zareagovat.
Poslední úspěšný útok Zachová předvedla až v prodloužení a znamenal konec utkání. To už Krizaová odpovědět nemohla. „Já jsem měla tak tři infarkty a říkala jsem si: Panebože, proč vedeš a co to tady děláš? Ty hodíš a hned upadneš. No, tak to někdy je,“ přiblížila Zachová utkání ze svého pohledu. Se dvěma tituly z ME a světovým bronzem je nejúspěšnější českou judistkou v historii. „Je to krásné, ale ještě je toho hodně před námi,“ poznamenala k tomu, když se těšila na slavnostní vyhlášení.
Ani s bronzovou medailí na krku se toho ale pro ni moc nezmění. „Jak jsem říkala před tímto turnajem: Když se to povede, bude to krásné, když ne, tak ne. Co si budeme (říkat), s medailí nebo bez, zase budu na tréninku a budeme bojovat o ty své sny,“ konstatovala Zachová.
Cestou za jejími sportovními sny ji provází trenér Jiří Štěpán, který po bronzovém úspěchu plakal štěstím. „Když jsme sem odlétali, tak jsem říkal, že se v téhle hmotnosti může stát cokoliv a že je připravená porazit kohokoliv. Ona to vlastně dneska dokázala a vybojovala bronzovou medaili. Jsem za ni strašně šťastný, že to tak hezky zmákla,“ radoval se.
V prodloužení věřil, že Zachová zápas dotáhne do vítězného konce. „Viděl jsem, že už to má ve svých rukou. Že už prostě si pro to jde, hlídá si to,“ prohlásil. Připomněl, že jako sportovkyni zažil předchůdkyni Zachové na světovém pódiu Michaelu Vernerovou, bronzovou medailistku z roku 1999. „Když se Renča blížila juniorské kategorii, tak jsem za Míšou a jejím osobním trenérem Radkem Kvačkem šel. Chtěl jsem jim trošku takzvaně olíznout mozek v tom jejich know-how, v té jejich cestě. Takto bych jim chtěl ještě jednou moc poděkovat, že byli ochotni ukázat nějaké jejich tréninkové deníky a drželi nám palce,“ vyprávěl.
Nyní dopřeje své svěřenkyni zasloužený odpočinek. Letos ještě Zachovou čekají turnaje kategorie Grand Slam v Abú Dhabí a Tokiu a závěrečný podnik Masters v Dušanbe.