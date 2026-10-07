Zachová je bronzová. V boji o světovou medaili porazila Maďarku Krizaovou

Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová se na světovém šampionátu v Baku dočkala bronzové medaile. V kategorii do 63 kilogramů porazila v prodloužení Maďarku Annu Krizaovou. Pro Zachovou jde o první cenný kov z MS.
Šestadvacetiletá Zachová proti třiadvacetileté Maďarce, která ve čtvrtfinále porazila hvězdnou Francouzku Clarisse Agbegnenouovou, dvakrát vedla. Úvodní wazari i následné juko jí ale Krizaová dokázala oplatit a duel dospěl do nastavení. V něm Zachová protiútokem bodovala a definitivně rozhodla.
Cesta Zachové turnajem
Šestadvacetiletá Zachová na ipon nejprve porazila jednadvacetiletou Leu Wyssovou z Lichtenštejnska, poté i Španělku Lauru Vazquezovou a také letošní vicemistryni Evropy Francouzku Manon Deketerovou.
Nad její síly byla až Van Lieshoutová, kterou zdolala na cestě za titulem na ME v letech 2024 a 2025. Tentokrát se proti ní bodově neprosadila, naopak soupeřka zaznamenala jedno juko. „Tam jsem prostě zaspala, ona to dobře trefila. Samozřejmě mě to mrzí, ale tak to prostě je a já chci pořád bojovat o medaili. Pořád je šance,“ řekla Zachová Radiožurnálu Sport.
Naději si udržela výhrou nad světovou osmičkou Boldovou, kterou porazila díky jedinému juku. „My se moc dobře známe. Věděla jsem, že se bude prát takhle silově. Já teda nevím, na co jsem ji na to juko hodila, ale bylo to tak, jak jsem čekala,“ popsala Zachová.
Zvládla náročný program, protože absolvovala tři zápasy během jediné hodiny. „Když jsme šli opravy, tak jsem říkala trenérovi, že to jde jak na běžícím pásu, že nechtějí, abychom vychladly. Jsem ráda, že se to povedlo,“ dodala svěřenkyně Jiřího Štěpána.
V zápase o bronz si pak připsala pátou dnešní výhru a mohla se radovat ze životního úspěchu na vrcholné globální akci. „Já myslím, že mi to ještě úplně stoprocentně nedochází, ale tak trochu jo a je to úplně super pocit. V tom zápase o bronz byly lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svoji stranu,“ svěřila se.
Titul obhájila Haruka Kadžuová z Japonska, jež ve finále porazila Kerem Primovou z Izraele. Jediná přemožitelka Zachové na turnaji Van Lieshoutová skončila bez medaile, v druhém utkání o bronz byla nad její síly Ench Lchagvatogoo z Mongolska.