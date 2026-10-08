Klammertova rozlučka skončila na MS v prvním kole

Zápas s Francouzem Maximem-Gäelem Ngayap Hambouou byl posledním v kariéře Davida Klammerta. Český judista se soupeřem prohrál a na mistrovství světa skončil. Francouz vyhrál 35 sekund před vypršením čtyřminutové základní doby na ipon. Druhý český reprezentant v kategorii do 90 kg Adam Kopecký vypadl v osmifinále.
Účastník dvou olympijských her Klammert už před turnajem oznámil, že šampionát v Baku bude jeho posledním vystoupením na vrcholné judistické scéně. Toužil po vylepšení životního devátého místa z roku 2017, ale dostal obtížný los.
Hned na úvod turnaje se utkal s Ngayapem Hambouem, jenž ho vyřadil na MS v Dauhá 2023, na olympiádě v Paříži a také na loňském mistrovství Evropy. Tentokrát ho český reprezentant sice nepustil k bodované technice, ale doplatil na žluté karty.
Vzhledem k průběhu zápasu to pro něj znamenalo hodně hořký konec kariéry. „Je to hrozné, jsem naštvaný. Soupeř chtěl prostě jenom dělat aktivitu a vůbec mě nechtěl hodit. A mě tohle štve, já se chci prát. Dvakrát mi tam utekl ze žíněnky a stejně vyhrál na aktivitu. Já už tomu nerozumím. Jsem naštvaný. Takhle jsem si to nepředstavoval, ale je to život a musím jít dál,“ řekl Radiožurnálu Sport Klammert, který se chce nyní věnovat trenérské profesi.
Kopecký do turnaje vstoupil jasnou výhrou nad Senegalcem Namorym Keitou, kterého porazil na ipon. Stejným způsobem si poradil s Tonim Mileticem z Bosny a Hercegoviny.
V osmifinále byl ale nad síly českého reprezentanta Francouz Aleksa Mitrovic. Desátý muž světového žebříčku Kopecký v duelu proti 65. judistovi světa vedl díky juku, ale pak Mitrovic zapsal ipon a po dvou minutách a 20 sekundách zápas ukončil. Kopecký v Baku nezopakuje loňské sedmé místo z Budapešti.
Kopecký nevěděl, co v kritické chvíli udělal špatně. „Bohužel si teď úplně neuvědomuji, co jsem podcenil. Musím to zanalyzovat,“ poznamenal třiadvacetiletý český judista. Před šampionátem otevřeně hovořil o tom, že chce vylepšit loňské sedmé místo. „Já jsem dneska měl před očima jenom medaili a samozřejmě mě to hrozně mrzí. Věřil jsem si, cítil jsem se dobře, ale bohužel jsme lidi, tohle je judo, chyby děláme. Doufám, že se mi podaří připravit a udělat výsledek na Masters,“ řekl Kopecký směrem k prosincovému turnaji v Dušanbe, který bude další šancí získat množství bodů do olympijské kvalifikace.