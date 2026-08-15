Jezdectví

ŽIVĚMS v jezdectví všestrannost – kros


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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MS v jezdectví všestrannost – kros
Zdroj: ČT sport

Mistrovství v jezdeckých sportech v Cáchách pokračuje všestranností. Kros za sebou už mají Miroslav Trunda a Matěj Sukdolák. Pavel Březina bude startovat ve 13:03, přímý přenos sledujte na ČT sport Plus.

Trať absolvoval jako první z českých reprezentantů Trunda s devítiletou klisnou Mellevue Van Rechteren, kteří byli po drezuře na 79. místě. V průběžném pořadí po krosu má celkově 69,4 trestných bodů.

O příčku lépe se drží zatím Sukdolák, který s Qaidem za kros zapsal 25,2 trestných bodů. Řada favoritů se ještě představí. Poslední z českých závodníků Pavel Březina bude startovat ve 13:03.

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Sestřih krosu v podání Matěje Sukdoláka s Qaidem
Zdroj: ČT sport

Po drezuře figurovali v týmovém pořadí Češi na šestnáctém místě.

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