Zlato z Grand Prix Special na MS obhájila Fryová. Kocurová si ve voltiži polepšila

Mistrovství světa v jezdeckých sportech v Cáchách pokračovalo drezurou a úlohou Grand Prix Special. Zlato získala Britka Charlotte Fryová s patnáctiletým hřebcem Glamourdalem a obhájila titul z posledního šampionátu v roce 2022. Česká reprezentantka Kateřina Kocurová je po dvou sestavách ve voltiži na 20. místě. Závodníci ve všestrannosti absolvovali drezuru.
Britka obdržela od rozhodčích 82,295 %. Stříbrnou medaili slaví Dánka Cathrine Laudrupová-Dufourová s klisnou Mount St John Freestyle, která ztratila na vítězku necelé dvě procenta.
Bronz putuje domácím zásluhou Kathariny Hemmerové na Denoix PCH. Legendární Isabell Werthová s Wendy de Fontaine skončila čtvrtá.
Fryová na šampionátu v Herningu dokázala uspět nejen v úloze GP Special, ale i ve volné jízdě (freestyle). Ta ji v Cáchách čeká v sobotu.
Kocurová si ve voltiži polepšila
Ve čtvrteční povinné sestavě ve voltiži, gymnastickém cvičení na koni, se představila i česká reprezentantka Kocurová. Úspěšně skryla nervozitu, získala 7,228 bodu a zařadila se průběžně na 22. pozici.
O den později své umístění s osmnáctiletým valachem Cairem o dvě pozice vylepšila po technické sestavě. Představí se ještě ve volné.
Vede Němka Alice Layherová s devatenáctiletou klisnou FBW Candy před krajankou Kathrin Meyerovou s valachem Capitain Claus Old.
Češi ve všestrannosti za sebou mají drezuru
Do soutěže všestrannosti vstoupili ve čtvrtek dva Češi. Matěj Sukdolák (Qaid) a Miroslav Trunda (Mellevue van Rechteren) byli po drezurní zkoušce v týmovém hodnocení na 14. místě.
V individuálním pořadí patřilo Trundovi nakonec 79. místo s 41 trestnými body, Sukdolák byl na 84. pozici ještě se třemi trestnými body navíc.
Umístění nezlepšil ani v pátek Pavel Březina s valachem Turínem, obdržel 61,25 % a 38,8 trestných bodů. Z českých reprezentantů byl nejlepší, skončil v individuálním pořadí na 74. místě, ale na posun v týmové soutěži to nestačilo.
Češi po drezuře figurují na poslední šestnácté příčce. Vedou Britové s necelými 73 trestnými body před Němci a Francouzi. Nejlepší individuální výkon předvedla domácí závodnice Julia Krajewski s valachem Uelzener's Nickel.