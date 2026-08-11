Nejlepší jezdci míří do Cách. V Mekce jezdectví začíná světový šampionát

Slavnostní ceremoniál v Cáchách večer oficiálně odstartuje mistrovství světa v šesti jezdeckých disciplínách. O cenné kovy se na nejznámějším jezdeckém stadionu světa utkají jezdci a jejich koňští partneři v parkuru, drezuře, paradrezuře, voltiži, čtyřspřeží a všestrannosti. České jezdectví bude mít zástupce ve všech disciplínách kromě drezury. Přímé přenosy z Cách sledujte od středy do neděle 23. srpna na ČT sport a ČT sport Plus.
Po třináct dní se bude v Cáchách poměřovat jezdecká elita z 67 zemí světa. Do závodů zasáhne přes 800 jezdců a zhruba tisícovka koní. A protože v Cáchách není koní nikdy dost, v rámci slavnostního ceremoniálu jich vystoupí ještě dalších 250. Velikost šampionátu dokresluje už jenom očekávaná spotřeba – během dvou týdnů padne 22 tun jadrného krmiva, 55 tun sena, 17 tun slámy a spotřebuje se na dva tisíce balíků hoblin.
Asi v žádném jiném odvětví nelze potkat sportovce v tak široké věkové škále, než právě v jezdectví. V Cáchách je nejmladší účastnicí teprve jedenáctiletá jezdkyně voltiže Lotte Berghmanová-Puková z Belgie, naopak jako nejzkušenější se na start postaví už 74letá kanadská jezdkyně v paradrezuře Eleonore Elstoneová.
Měření nejlepších jezdců napříč disciplínami se vrací do Cách po dvaceti letech, kdy zde proběhly Světové jezdecké hry. Tento formát byl ovšem po roce 2018, kdy jej hostil Tryon, opuštěn. Jednoduše se nenašel pořadatel, který by byl schopen zajistit a ufinancovat tak rozsáhlé závody. V letech 2022 světové hry nahradil šampionát omezený na čtyři disciplíny, nadcházející mistrovství světa se ale rozsahu původních jezdeckých her velmi blíží. Chybí jenom vytrvalost a westernový reining.
Kromě drezury bude mít Česko zástupce ve všech disciplínách; ve všestrannosti, paradrezuře a čtyřspřeží dokonce postaví kompletní tříčlenné týmy.
Drezura
Program v Cáchách zahájí soutěže v drezuře. Titul mezi jednotlivci bude obhajovat Britka Charlotte Fry s patnáctiletým hřebcem Glamourdalem, naopak v britské nominaci chybí někdejší hvězda Charlotte Dujardin, která byla těsně před Hrami v Paříži obviněna z bití koně a dostala roční distanc.
Hlavní hvězdou domácího šampionátu bude žijící legenda drezury Isabell Werthová. Majitelka rekordních osmi zlatých a šesti stříbrných olympijských medailí a devíti cenných kovů ze světových šampionátů či jezdeckých her si pro Cáchy vybrala dvanáctiletou klisnu Wendy De Fontaine. „Letos je v drezuře řada extrémně silných týmů, momentálně jsou dominantní Angličané, ale my se jim hodláme postavit,“ ujišťovala Werthová před domácím mistrovstvím.
Vstup mezi nejlepší drezurní jezdce světa bude chtít v Cáchách definitivně stvrdit Belgičan Justin Verboomen, který přiveze svou jedničku hřebce Zonika Plus. Loni spolu získali dvě zlaté medaile na ME, opanovali CHIO v Cáchách a dalších pět soutěží. Silná sestava se očekává i od Dánů v čele s elitní dvojicí Cathrine Laudrup-Dufourovou s klisnou Mount St John Freestyle.
Všestrannost
Ovladatelnost v drezuře, vytrvalost v terénní zkoušce a skokové dovednosti v parkuru předvede téměř kompletní top ten světového žebříčku všestrannosti.
Jedničkou je Novozélanďan Tim Price, který do Cách přiveze Falca, s nímž letos skončil druhý ve slavném Badmintonu. Tradičně silnou sestavu nominovali Britové, kteří dokázali vyhrát soutěž družstev na Hrách v Paříži i Tokiu.
Stálicí domácí ekipy je Michael Jung, jenž se v Cáchách předvede se svým nestárnoucím, už osmnáctiletým Fischerchipmunkem FRH, s nímž bral v Paříži zlato v soutěži jednotlivců.
Chybět nebude ani Australan Andrew Hoy, v 67 letech jeden z nejstarších účastníků šampionátu, šestinásobný olympijský medailista. „Nejvíc se těším na publikum. Dává vám pocítit, že je to něco mimořádného tady závodit. Tohle zažijete opravdu jenom v Cáchách,“ ujišťuje Hoy, který před dvaceti lety získal na Světových jezdeckých hrách v Cáchách týmový bronz a ve skrytu duše doufá, že by to letos mohli Australané ještě o kousíček vylepšit.
Česko vyslalo do soutěží všestrannosti trojčlenné družstvo. Nejzkušenějším jezdcem je Miroslav Trunda, dvojnásobný účastník olympijských her. Do Cách se kvalifikoval s devítiletou klisnou holandského chovu Mellevue van Rechteren. Dalším nominovaným jezdcem je Pavel Březina, představí se s českým teplokrevníkem Turínem. Benjamínkem týmu bude teprve dvaadvacetiletý Matěj Sukdolák s dalším českým teplokrevníkem Qaidem.
Skoky
Ani soutěže ve skocích se nenechaly co do účasti nejlepších světových hvězd zahanbit, navzdory absenci aktuální jedničky rankingu Američana Kenta Farringtona, jenž se rozhodl své nejlepší koně nechat odpočívat. Němci nominovali zkušené matadory Daniela Deussera a Marcuse Ehninha, nechybí ani olympijský vítěz z Paříže Christian Kukuk a aktuální mistr Evropy Richard Vogel.
Skvělou sestavu posílají Britové, představí se vícenásobní olympijští vítězové Scott Brash a Ben Maher.
Nabito mají i obhájci zlata Švédové s Pederem Fredricsonem a Henrikem von Eckermannem, jenž se už musí obejít bez penzionovaného Kinga Edwarda. „Nastoupím s Minute Manem, který sice už předvedl dobré výkony, ale zatím ještě ne na úrovni Kinga Edwarda. Ale vím, že i Minute Man má velký potenciál. Půjdeme prostě den po dni,“ ujistil von Eckermann.
Česká sestava je nakonec pouze dvoučlenná, chybí jednička Aleš Opatrný i účastnice světové série Global Champions Tour Sára Vingrálková. V Cáchách se tak představí jen Nikola Bielíková s osmnáctiletým Carisonem a Václav Staněk s Quintinem.
Čtyřspřeží
Vozatajství bude v Cáchách zastoupeno pouze královskou disciplínou – čtyřspřežím – a právě v ní mohou Češi pomýšlet na nejlepší umístění. Jezdci a jejich čtveřice koní musí předvést své schopnosti v drezurní zkoušce, maratonu a jízdě mezi kužely (parkuru).
Hegemonem čtyřspřeží poslední doby je obhájce světového titulu Novozélanďan Boyd Exell. V posledních dvou letech mu vyrostl největší soupeř v Belgičanovi Driesu Degrieckovi, jehož mohli čeští příznivci vozatajství sledovat letos v Rudolfově poháru v Kladrubech, kde vyhrál.
Tradičně silný tým posílají na MS Holanďané, nechybí ani 65letý Ijsbrand Chardon, jenž se v nejvyšší kategorii vozatajství pohybuje už od 80. let a první individuální zlato si vyjel už na mistrovství světa v roce 1988. V týmu jej doplní i jeho syn Bram. Promluvit do nejvyšších pozic hodlají také Britové a domácí Němci.
Sekundovat by jim chtělo i české trio ve složení Radek Nesvačil, jeho bratr Jiří Nesvačil mladší a Petr Novák. Nejlíp se aktuálně daří Radku Nesvačilovi, který je jedenáctým jezdcem světového žebříčku. Jeho nejlepším letošním výsledkem je třetí místo z Rudolfova poháru, kde nestačil jenom na Degriecka a Brama Chardona. Společně s bratrem Jiřím a jeho kolegou z Kladrubského hřebčína Petrem Novákem dokázali loni v německém Lähdenu vyjet čtvrté místo v soutěži týmů a překvapit by mohli i nyní v Cáchách.
Voltiž
Neméně špičkovou podívanou slibuje voltiž, akrobatické cvičení na hřbetě koně cválajícího v kruhu. Dvojnásobný mistr Evropy a dvojnásobný světový stříbrný medailista Quentin Jabet chce získat konečně zlato, útok na titul plánuje v domácím prostředí i Němka Kathrin Meyerová, kterou čeká poslední velká akce kariéry.
Česká voltiž bude mít zastoupení pouze v kategorii žen, a to díky Kateřině Kocurové, která se připravuje v posledních letech v Německu. V Cáchách se představí se svým tradičním koňským partnerem, osmnáctiletým českým teplokrevníkem Cairem.
Paradrezura
Také v paradrezuře se předvede prakticky celá světová špička v čele s Američankou Kate Shoemakerovou a její krajankou, trojnásobnou paralympijskou vítězkou Fionou Howardovou. Nebude chybět ani dvojnásobný paralympijský vítěz Rihards Snikus z Lotyšska.
Česko posílá do Cách trojčlenný tým v čele s velmi zkušenou Anastasjí Vištalovou, která okusila atmosféru Her v Riu de Janeiru, Tokiu i Paříži, účastnila se také dvou Světových jezdeckých her. V Cáchách se předvede v sedle jedenáctiletého Dona Athella 3. Paralympijské hry v Paříži má za sebou také Vladimír Votřel, pro aktuální šampionát v Německu si vybral patnáctiletého oldenburského valacha Ruby Beatle. Naopak první akce světové úrovně čeká Marcelu Lochovskou a její klisnu českého teplokrevníka Violu.
MS v Cáchách ve vysílání ČT sport a ČT sport Plus:
MS v Cáchách ve vysílání ČT sport a ČT sport Plus:
Středa 12. 8.:
16:35–18:05 ČT sport: Drezura – týmová soutěž a kvalifikace jednotlivců
Pátek 14. 8.:
14:55–16:55 ČT sport Plus a ČT2: Drezura – Grand Prix Speciál
Sobota 15. 8.:
9:15–11:15 ČT sport Plus: Všestrannost – kros, 1. část (možná Češi)
14:00–16:00 ČT sport Plus: Všestrannost – kros, 2. část (možná Češi)
20:20–22:55 ČT sport Plus: Drezura – Grand Prix Freestyle
Neděle 16. 8.:
12:55–15:00 ČT sport Plus: Všestrannost – skoky, 1. a 2. část
15:30–16:30 ČT sport Plus: Všestrannost – skoky, 3. část
Pondělí 17. 8.:
20:15–21:40 ČT sport: Všestrannost: skoky (sestřih finále)
Úterý 18. 8.:
18:00–19:00 ČT sport: Drezura (sestřih)
Středa 19. 8.:
14:00–17:00 ČT sport Plus: Skoky – 1. kolo
Čtvrtek 20. 8.:
13:10–17:15 ČT sport: Skoky – 2. kolo
Pátek 21. 8.:
18:30–20:00 ČT sport Plus: Skoky – 2. kolo (v případě české účasti)
20:30–22:20 ČT sport Plus: Skoky – finále družstev
Sobota 22. 8.:
09:05–10:55 ČT sport: Skoky – finále družstev (záznam)
11:00–12:30 ČT sport: Spřežení – maraton (Češi)
13:40–16:10 ČT sport Plus: Spřežení – maraton (Češi)
Neděle 23. 8.:
08:10–10:00 ČT sport: Spřežení – maraton (záznam)
10:40–13:40 ČT sport Plus: Spřežení – parkur (Češi)
14:20–15:30 ČT sport Plus: Skoky – finále 1. kolo
16:20–17:00 ČT sport Plus: Skoky – finále 2. kolo
22:00–22:40 ČT sport: Skoky – finále 2. kolo (záznam)
22:40–23:30 ČT sport: Spřežení – parkur (záznam)