Týmovou soutěž v drezuře vyhráli na MS domácí Němci

Světový šampionát v šesti jezdeckých disciplínách v Cáchách odstartoval. Jako první se závodilo v drezuře, soutěž týmů ovládli domácí reprezentanti. Na stupních vítězů Němce doplnili Britové a Dánové. Drezura je v Cáchách bez českého zastoupení. Přímé přenosy ze světového šampionátu sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
První polovina startovního pole už se představila v úterý, kdy si nejlépe vedl Němec Frederic Wandres s šestnáctiletým valachem Bluetooth OLD, kteří získali 75,963 %.
Na druhém místě po prvním dnu byla Britka Becky Moodyová, její výkon na valachovi Jagerbomb ohodnotili rozhodčí 73,820 % a třetí skončil další domácí jezdec Raphael Netz s valachem Great Escape Camelot. Po úspěšném úvodu šampionátu tak v čele týmové soutěže v drezuře byli Němci před Brity a Australany.
Pořadí se příliš neměnilo ani další den, kdy soutěž vrcholila. Za domácí startovala nejprve Katharina Hemmerová na Denoix PCH, překonali výkony svých krajanů a získali 79,224 %. Jako poslední z domácích přišla na řadu legendární Isabell Werthová s klisnou Wendy de Fontaine a i přes pár drobných zaváhání obdržela od rozhodčích 79,876 % a potvrdila zlatou medaili svého týmu.
Celkově posbíral tým 235,063 % a zvítězil o více než tři procenta před Brity. Fiona Bigwoodová (Donna Bella), Moodyová (Jagerbomb), Carl Hester (Fame) a Charlotte Fryová (Glamourdale) získali stříbro.
Na třetí místo se posunuli Dánové, kterým pomohl hlavně výkon v Grand Prix úloze Cathrine Laudrupové-Dufourové, která překonala v individuálním pořadí všechny soupeře. V sedle klisny Mount St John Freestyle si dojela pro 82,376 %.
Jejími kolegy byli Nadja Aaboe Slothová (Favour Gersdorf), Carina Cassøe Krüthová (Heiline´s Danciera) a Daniel Bachmann Andersen (Flash Gordona 37). Dánové zaostali za stříbrem o dvě procenta.
Druhý nejlepší výsledek zaznamenal, co se týče individuálního výkou, Belgičan Justin Verboomen s hřebcem Zonik Plus, kteří získali necelých 81 %. Třetí byla Britka Fryová, následovala Werthová s Hemmerovou.
Grand Prix úloha byla složena ze 33 předem definovaných cviků v daném pořadí. Do medailových bojů v soutěži týmů se započítávaly tři nejlepší výkony za danou zemi.
O individuální medaile budou jezdci bojovat v drezuře v pátek a sobotu, kdy je čeká Grand Prix Special a Grand Prix Freestyle.
MS v Cáchách ve vysílání ČT sport a ČT sport Plus:
MS v Cáchách ve vysílání ČT sport a ČT sport Plus:
Středa 12. 8.:
16:35–18:05 ČT sport: Drezura – týmová soutěž a kvalifikace jednotlivců
Pátek 14. 8.:
14:55–16:55 ČT sport Plus a ČT2: Drezura – Grand Prix Speciál
Sobota 15. 8.:
9:15–11:15 ČT sport Plus: Všestrannost – kros, 1. část (možná Češi)
14:00–16:00 ČT sport Plus: Všestrannost – kros, 2. část (možná Češi)
20:20–22:55 ČT sport Plus: Drezura – Grand Prix Freestyle
Neděle 16. 8.:
12:55–15:00 ČT sport Plus: Všestrannost – skoky, 1. a 2. část
15:30–16:30 ČT sport Plus: Všestrannost – skoky, 3. část
Pondělí 17. 8.:
20:15–21:40 ČT sport: Všestrannost: skoky (sestřih finále)
Úterý 18. 8.:
18:00–19:00 ČT sport: Drezura (sestřih)
Středa 19. 8.:
14:00–17:00 ČT sport Plus: Skoky – 1. kolo
Čtvrtek 20. 8.:
13:10–17:15 ČT sport: Skoky – 2. kolo
Pátek 21. 8.:
18:30–20:00 ČT sport Plus: Skoky – 2. kolo (v případě české účasti)
20:30–22:20 ČT sport Plus: Skoky – finále družstev
Sobota 22. 8.:
09:05–10:55 ČT sport: Skoky – finále družstev (záznam)
11:00–12:30 ČT sport: Spřežení – maraton (Češi)
13:40–16:10 ČT sport Plus: Spřežení – maraton (Češi)
Neděle 23. 8.:
08:10–10:00 ČT sport: Spřežení – maraton (záznam)
10:40–13:40 ČT sport Plus: Spřežení – parkur (Češi)
14:20–15:30 ČT sport Plus: Skoky – finále 1. kolo
16:20–17:00 ČT sport Plus: Skoky – finále 2. kolo
22:00–22:40 ČT sport: Skoky – finále 2. kolo (záznam)
22:40–23:30 ČT sport: Spřežení – parkur (záznam)