Karlovarského útočníka Ondřeje Beránka připravilo zranění o roli náhradníka v českém hokejovém týmu pro olympijský turnaj v Miláně. Ze stejného důvodu je ohrožen start libereckého obránce Radima Šimka. Reprezentační kouč Radim Rulík to uvedl pro Radiožurnál Sport. Oba hráči se zranili v úterních extraligových zápasech.
Zraněný Beránek přišel o roli náhradníka pro Milán. Šimkův start je ohrožený, přidal Rulík
„V úterním zápase nedohrál Radim Šimek, který je nominovaný, takže čekáme, jak dopadne jeho vyšetření, protože si myslím, že jeho start je ohrožený,“ připustil Rulík.
V Beránkově případě už měl kouč jasno. „Měl se zúčastnit i kempu, a kdyby kdokoliv, kdo je v nominaci a o kom se uvažuje do oslabení, vypadl, tak byl připravený ho okamžitě nahradit. Ale to se nestane, protože došlo ke zranění, které si vyžádá delší dobu. Bude několik týdnů mimo hru,“ řekl Rulík.
Věří, že další komplikace už nepřijdou. „Sledujeme zdravotní stav hráčů, protože těch zápasů je opravdu hodně. Modlím se, aby vše dopadlo dobře a nikdo z nominovaných se na poslední chvíli nezranil, abychom mohli vstoupit do olympijského turnaje s tím, co jsme si naplánovali,“ uvedl Rulík.
Beránek má zranění v horní části těla
Třicetiletý mistr světa z domácího šampionátu v roce 2024 Beránek nedohrál kvůli zranění v horní části těla duel v Českých Budějovicích. Odstoupil v první třetině po střetu s útočníkem Motoru Jakubem Valským.
Na střídačku se klíčová opora týmu Energie dostala s pomocí jednoho z členů realizačního týmu Karlových Varů. Při odchodu do kabin si nejlepší střelec minulého extraligového ročníku v tunelu vedoucím k šatnám lehl na záda a evidentně otřesený zůstal chvíli ležet.
Rovněž Šimek ze souboje s Vítkovicemi odstoupil již v první třetině, když se nešťastně srazil u mantinelu s Markem Kalusem a poranil si ruku. Ve středu měl podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí. Třiatřicetiletý hráč patří mezi osm obránců, které Rulík zařadil do nominace.