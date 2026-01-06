Dlouho očekávaná nominace české hokejové reprezentace na olympijské hry v Miláně je na světě. Dříve zveřejněnou šestici doplnil trenér Radim Rulík o 19 jmen, mezi nimiž neschází čtyřicetiletý kapitán Roman Červenka. Za mírné překvapení lze označit volbu obránců Jiřího Ticháčka a Tomáše Kundrátka, chybí naopak další bek David Jiříček či útočník Adam Klapka. Brankáři Karel Vejmelka s Danielem Vladařem doplnili dříve nominovaného Lukáše Dostála.
ŽIVĚRulík zveřejnil nominaci na olympiádu. Neschází veterán Červenka, překvapením je Ticháček s Kundrátkem
První šestici zveřejnili Češi stejně jako ostatní týmy již v polovině června. Tvořili ji zmíněný Lukáš Dostál z Anaheimu, jeho klubový spoluhráč obránce Radko Gudas a útočníci David Pastrňák s Pavlem Zachou z Bostonu, Martin Nečas z Colorada a Ondřej Palát z New Jersey.
Celkově trenér Rulík nominoval 18 hráčů, kteří se v roce 2024 podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. „Chtěli bychom navázat na Prahu. Ukázali jsme si, že to v týmu je, ale samozřejmě víme, že turnaj bude daleko kvalitnější,“ řekl Rulík.