Čeká ho velká trenérská výzva srovnatelná s domácím šampionátem, možná vyšší. Olympijské hry. Trenér Radim Rulík povede tým na vrcholné akci pod pěti kruhy a oznámil nominaci 25 hráčů, kteří si zahrají v Miláně. "Bude to nádherný hokej, skvělá úroveň," prohlásil pár minut po oznámení vyvolených v rozhovoru pro ČT sport.
Rulík po nominaci: Za tímto týmem si stojíme. Věříme, že podá dobré výkony
„Nemůžu říct, že to bylo těžké, ten výběr, prostě to patří k naší práci. Dělám to rád, baví mě to. Máme výborný realizák a chemii mezi sebou. Není to jen práce moje. Je to práce naše,“ pronesl Rulík první věty po nominaci. „Za tímto týmem si stojíme a věříme, že můžeme podat dobré výkony,“ přidal.
Hlavní kouč reprezentace vsadil pro olympijské hry v Miláně na 19 hráčů, kteří se v roce 2024 podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. Příprava na Hry je odlišná od delšího procesu tréninků a přátelských utkání před světovým šampionátem. Tým bez jediného zápasu jde hned do úvodního střetnutí proti Kanadě.
„Pro všechny týmy je to stejné. Zas takový problém v tom nevidím. Hráči přijedou z rozehrané soutěže, v herním tempu. V podstatě budeme po nich chtít tu hru, na kterou jsou zvyklí. Budou tam jen nějaké drobnosti jinak,“ naznačil Rulík, že chce ušít svým svěřencům systém na míru.
Minimálně evropské části mužstva pomohou i zkušenosti ze zlatého pražského šampionátu. „Myslím si, že jsme v Praze hráli nad očekávání. Pokud chcete být úspěšní, tak brankář musí být ve skvělé formě a hráči musí překročit svůj výkon o krok dál. A tihle kluci dokázali, že jsou toho schopni. Chceme se opřít o tým a mít to postavené na týmu. Praha byla pro nás takové vodítko,“ řekl šedesátiletý kouč.
Rozhodování? Hlavním aspektem herní vytížení
Mezi českými brankáři ukázal realizační tým na Lukáše Dostála, kterého doplnili Karel Vejmelka a Daniel Vladař. „Jde o tři jedničky týmů v NHL. Buď si udrželi pozici, nebo se na ni vypracovali. To byl náš záměr. Samozřejmě máme připravené další dva gólmany, kdyby se cokoliv stalo. Jsme na to nachystaní, ale hlavně si přejeme, aby byli zdraví,“ uvedl Rulík.
Do výběru se mohlo uvažovat ze široké škály brankářů. Například Jakub Dobeš, Petr Mrázek, David Rittich nebo Vítek Vaněček. „Máme takovou raritu, že ve dvou týmech máme jedničku i dvojku. Vždycky tedy může chytat český gólman. Je to skvělé. Pozice gólmanů není to, co by nás tížilo. Charakterově jsou to skvělí kluci. Vztahově mezi sebou budou skvělí,“ ujistil Rulík.
„Stanovíme hierarchii, ale ještě mají x zápasů v NHL. Budeme taky čekat, jak momentálně na tom budou. Máme něco v hlavě, necháme si to ale otevřené,“ sdělil kouč národního týmu.
Obrana značně z evropských zdrojů
Mírným překvapením mezi osmičkou obránců je výběr obránců Jiřího Ticháčka, Tomáše Kundrátka. „Věříme jim, že to zvládnou. Jirka Ticháček si to jednoznačně vybojoval na loňském mistrovství a podzimní Euro Hockey Tour, kdy se postupně zlepšuje. Teď patřil k našim nejlepším bekům na levé straně. Tomáš nás přesvědčil už v Praze. Je to profík, dovede se připravit na těžký turnaj. Teď, kdy to ví dopředu, se dokáže připravit znovu,“ osvětlil Rulík.
Ve čtyřiceti letech se na páté olympijské hry podívá i Roman Červenka, kapitán mistrů světa z Prahy. „Posuzujeme formu i zdraví. Měl na podzim zdravotní komplikace, které si přivodil v létě. Zpozdil se mi start do extraligy. Musel se dát dohromady, připravoval se, aby extraligu ubruslil. Když jsem viděl, jakým způsobem, do toho vstoupil, tak pro mě je to neskutečný profík. Hráč, kterému neskutečně věřím,“ vysekl Rulík poklonu.
V ofenzivě Rulík vsadil na hráče, kteří v klubech NHL hrají ve speciálních formacích. „Turnaj je krátký. Hraje se čtvrtek, pátek, neděle, úterý, případně středa. V nějakých sedmi dnech je pět zápasů. Bude to strašně náročné, tak je potřeba rozložit síly. Máme jen dva hráče, jak na přesilovku, tak i na oslabení. Jinak máme většinou speciální týmy na přesilovku zvlášť a na oslabení zvlášť,“ dodal Rulík k nominaci.
I z tohoto důvodu zřejmě nevyšlo na útočníka Calgary Adama Klapku. „Potřebujeme mít v týmu hráče, kteří hrají buď přesilovku, nebo oslabení. Adam bohužel nehraje v Calgary ani jeden speciální tým. Kdyby hrál oslabení, ještě s jeho postavou, tak bez diskuze v té nominaci bude. Hraje pouze pět na pět,“ dovysvětlil Rulík.