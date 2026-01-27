Hokejistky zahájily olympijskou přípravu bez zámořských opor

Jen se třinácti hráčkami na ledě odstartovala česká hokejová reprezentace žen závěrečnou část přípravy na olympijské hry v Miláně. Na srazu chyběly klíčové postavy národního týmu ze zámořské PWHL i hlavní trenérka Carla MacLeodová. V kompletním složení by měl výběr trénovat poprvé až v dějišti olympijského turnaje, kam odlétá v sobotu.
„Kromě mediálních povinností a fasování (olympijských) věcí budeme v příštích dnech trénovat. Už jsme začali a myslím si, že si máme z každého tréninku co vzít. Abychom se každý den zlepšovali, což je náš cíl. Říkal jsem to i holkám na ledě, že si potřebujeme z každého tréninku něco vzít, abychom se v detailech hry posunuli,“ řekl asistent trenérky Dušan Andrašovský.
Na ledě nechyběly opory v čele s brankářskou jedničkou Klárou Peslarovou, obránkyně Dominika Lásková nebo útočnice Adéla Šapovalivová. V prostorách strašnické arény v Praze se pohybovala i kapitánka Aneta Tejralová, která působí v Seattlu v PWHL a je momentálně zraněná. „Dohodli jsme se s lékařským týmem Seattlu i reprezentace, že z preventivních důvodů bude lepší, když pojedu do Česka. Není to ale nic, co by mělo ohrožovat olympiádu,“ uvedla Tejralová. Do tréninku se plánuje zapojit ve čtvrtek.
Peslarová v Praze poprvé představila nový design výstroje, který navazuje na grafický návrh české olympijské kolekce inspirovaný pěti ornamenty grafika, malíře, ilustrátora a autora písma Vojtěcha Preissiga. „Bylo to rychlé rozhodnutí. V létě jsme měly mediální aktivity s olympijským výborem a měly jsme možnost náhledu do olympijské kolekce oblečení. Zalíbilo se mi to a řekla jsem si, že by to bylo fajn mít na výstroji, což se podařilo. Budu tam mít stejné symboly jako zahajovací olympijská kolekce,“ řekla Peslarová.
Hokejistky se na rozdíl od mužských kolegů rozhodly, že se sejdou se zámořskými hráčkami v Praze. Hráči z NHL přiletí přímo do Milána. „Je to otázka spíše na generální manažerku Terku Sadilovou, ale myslím si, že je to kvůli týmu. Jsme dobrý tým a nechtěli jsme, abychom se trousili jak turisti. Jsme hokejový tým, který má svoje cíle a svůj charakter. Holky zvládnou přiletět sem a absolvovat o jeden let navíc. Jsou to profesionálky,“ uvedl Andrašovský.
České hokejistky se na olympiádě představí podruhé, před čtyřmi lety v Pekingu vypadly ve čtvrtfinále. Od té doby ale získaly dvě bronzové medaile na mistrovství světa a nyní už patří mezi vážné adeptky na zisk olympijského bronzu.
„Nechci konkrétně říkat, jaké cíle máme. Vždy si ale kladu ty nejvyšší. Chceme obhájit to, co se nám pár let po sobě povedlo a nepovedlo. Celou sezonu jsme dělali hodně pro to, aby se nám to povedlo. Co to je? Například by to mohl být olympijský bronz, což by asi byl splněný sen pro nás všechny,“ řekl Andrašovský.