Zlín vyhrál v Jihlavě a je krok od baráže o extraligu

Hokejisté Zlína vyhráli pátý zápas prvoligového finále na ledě Jihlavy 3:1, v sérii hrané na čtyři vítězství se ujali vedení 3:2 a v neděli mohou v domácím prostředí slavit postup do baráže o extraligu.
Dukla byla po celý zápas střelecky aktivnější, brankáře Daniela Hufa ale dokázal překonat pouze v přesilovce Marcel Štefančík. Vítězný gól Zlína vstřelil v 54. minutě Jakub Šlahař. Výhru zpečetil při power-play domácího týmu Petr Holík.
Do jihlavské sestavy se vrátil po dvou zápasech brankář Beran, jednička Dukly ale v úvodu moc práce neměla. Domácí měli výraznou převahu a hned několik zákroků si připsal Beranův protějšek Huf. Nekapituloval ani při pětiminutovém vyloučení Paukkua, přesilovku domácích ale zkrátil faul Burkova.
Ve 13. minutě se Zlín dostal z ojedinělé akce do vedení poté, co Veber tečoval Čápovu střelu od modré čáry. Čápa navíc bezprostředně po gólové přihrávce fauloval Kulda a stejně jako Paukku putoval předčasně do kabin s vyšším trestem. Berani ale dlouhou přesilovku sehráli ještě hůře než Jihlava.
Ve 26. minutě byl blízko vyrovnání Menšík, Huf ale jeho nájezd zastavil. Krátce po polovině základní hrací doby již domácí vyrovnali. V přesilovce se prosadil střelou na bližší tyč Štefančík. Slovenský útočník si připsal šestý gól v play-off. Největší šanci hostů ve druhé části měl Holík, Štefančík jej ale stihl faulovat ještě před zakončením.
Ústřední postavou utkání byl i nadále Huf. V závěru druhé třetiny jej v přesilovce prověřil Štefančík, ve třetí části tečovanou střelou Michnáč a poté i Jiránek. Podruhé ale jako první kapituloval Huf, jehož pohotově překonal po Válkově přihrávce zpoza branky Šlahař. Jihlava již podruhé vyrovnat nedokázala, naopak při hře bez brankáře se prosadil Holík.
HC Dukla Jihlava – RI Okna Berani Zlín 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
HC Dukla Jihlava – RI Okna Berani Zlín 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 31. Štefančík (Dundáček, Michnáček) – 13. Veber (Čáp, Válek), 54. Šlahař (Válek, Kverka), 60. P. Holík. Rozhodčí: Pražák, Jaroš – Kokrment, Malý. Vyloučení: 5:4, navíc E. Kulda – Paukku oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 5750 (vyprodáno). Stav série: 2:3.
Jihlava: Beran – Mareš, Dundáček, Dlapa, Ozols, Strejček, Chvátal, Bukač – Burkov, E. Kulda, Čachotský – Michnáč, Kuprijanov, Harkabus – Štefančík, Menšík, Lhoták – Havránek, Pořízek, Jiránek. Trenér: Ujčík.
Zlín: Huf – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl, Čáp – Köhler, Gago, P. Sedláček – Jarůšek, P. Holík, Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Sadovikov, Heš – Mužík. Trenér: Oremus.