Do baráže o extraligu má blíž Jihlava. Dukla zvítězila ve třetím utkání finálové série play-off první ligy nad Zlínem 4:1 a ujala se vedení 2:1 na zápasy. Čtvrtý duel se bude hrát v úterý opět na ledě Beranů, přímý přenos utkání sledujte na ČT sport od 16:30 a od 19:00 na ČT sport Plus.
„Nebyli jsme to my. Do zítřejšího zápasu musí přijít úplně jiné mužstvo, musíme v naší hře změnit všechno,“ řekl zlínský veterán Richard Jarůšek.
Jihlavě zatím vycházejí v sérii proti Zlínu o postup do baráže, v níž se vítěz první ligy utká o místo v extralize s Litvínovem, liché zápasy. Ve třetím duelu navíc zareagovala na nepovedené vystoupení v druhém utkání, ve kterém propadla po výsledku 3:6.
Tentokrát Dukla ztratila pomyslnou půdu pod nohama jen při zlínském snížení, pod které se chybným postavením v brankovišti podepsal gólman Maxim Žukov, když za stavu 2:0 nezvládl odraz od zadního mantinelu a volný puk dorazil do odkryté klece Robert Říčka.
Jihlava vedla po brankách Edgarse Kuldy a Lukáše Lhotáka a její náskok se ukázal jako klíčový. Zejména úvodní gól, pod který se chytrou akcí podepsal 44letý Tomáš Čachotský, naznačil pohodu, kterou se bude Dukla v utkání prezentovat.
Hrající legenda při výjezdu za zlínskou bránu překvapila domácí obranu zpětnou přihrávkou a lotyšský útočník Kulda uklidil puk do poloprázdné brány.
V závěrečné třetině pak nejprve přidal třetí trefu vítězů Tomáš Harkabus a pojistku na druhý triumf v sérii obstaral Ilarion Kuprijanov v přesilové hře ve 48. minutě. Čachotský pak v poslední minutě ještě nastřelil tyč.
„Puk tam nějak vyplaval a já ho napálil na branku. Huf měl zřejmě zakrytý výhled a já toho využil. Každopádně se nám vyplatila aktivní a nátlaková hra,“ řekl Harkabus.
Finále play-off první ligy – 3. zápas
RI Okna Berani Zlín – HC Dukla Jihlava 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 32. Říčka (Paukku, Heš) – 7. Kulda (Čachotský), 30. Lhoták (Štefančík), 42. Harkabus (Ozols), 48. Kuprijanov (Michnáč, Dundáček).
Rozhodčí: Jechoutek, Jaroš – Zídek, Kráľ. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 6010. Stav série: 1:2.
Zlín: Huf – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl, Čáp – Jarůšek, P. Holík, T. Rachůnek – L. Válek, S. Salonen, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Gago, P. Sedláček – Kverka. Trenér: Oremus.
Jihlava: Žukov – Mareš, Dundáček, Dlapa, Ozols, Strejček, Chvátal, Bukač – Cachnín, E. Kulda, Čachotský – Michnáč, Kuprijanov, Harkabus – Štefančík, Menšík, Lhoták – Burkov, Pořízek, Jiránek. Trenér: Ujčík.