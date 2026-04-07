Sudé duely ve finále play-off první ligy patří Zlínu. Ve čtvrtém utkání Berani otočili proti Jihlavě skóre z 1:2 na vítězných 5:3 a vyrovnali sérii na 2:2 na zápasy. Domácí rozhodli o triumfu ve druhé části, pátý souboj bude v pátek hostit Dukla.
Emočně zesílenou prostřední třetinu vyhrál Zlín 3:0 a obrátil nepříznivě se vyvíjející utkání, které mohlo dostat Berany v sérii pod tlak. Ve hře byl zisk postupových mečbolů pro Jihlavu, místo toho je ale souboj srovnán.
Výsledkovou otočku nastartoval kapitán Petr Holík povedeným švihem z pravé strany. Poté došlo na kritickou situaci celého zápasu. Zlínský útočník Robert Říčka narazil na mantinel tvrdým způsobem jihlavského obránce Jana Strejčka a vyfasoval za to trest na pět minut a do konce zápasu.
Následné fauly však dostaly domácí ševce do výhody čtyři na tři, kterou zužitkoval Aleksi Salonen díky nešťastné teči jihlavského Matouše Menšíka. Na 4:2 pak zvyšoval minutu před druhou přestávkou druhým gólem v utkání Jakub Šlahař, jenž skóre třaskavého duelu otevřel.
Jihlavské dílčí vedení 2:1 zařídili Filip Dundáček s Tomášem Čachotským, konečný výsledek stanovili domácí Pavel Sedláček a hostující Lukáš Lhoták. Vítěz finále se představí v baráži o extraligu proti Litvínovu.
Finále play-off první ligy – 4. zápas
RI Okna Berani Zlín – HC Dukla Jihlava 5:3 (1:2, 3:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 3. Šlahař (Válek), 28. P. Holík (T. Rachůnek, Jarůšek), 31. A. Salonen (T. Rachůnek), 40. Šlahař (P. Sedláček, Sadovikov), 53. P. Sedláček (Talafa, Čáp) – 5. Dundáček (Michnáč), 11. Čachotský (Ozols, E. Kolda), 60. Lhoták (Harkabus).
Rozhodčí: Horák, Kostourek – Rakušan, Vašíček. Vyloučení: 4:5, navíc Říčka (Zlín) 5 min. a do konce zápasu. Využití: 1:1. Diváci: 4981. Stav série: 2:2.
Zlín: Huf – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl, Čáp – Jarůšek, P. Holík, T. Rachůnek – L. Válek, Sadovikov, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Gago, P. Sedláček. Trenér: Oremus.
Jihlava: Žukov – Mareš, Dundáček, Dlapa, Ozols, Strejček, Chvátal, Bukač – Burkov, E. Kulda, Čachotský – Michnáč, Kuprijanov, Harkabus – Štefančík, Menšík, Lhoták – Havránek, Pořízek, Jiránek. Trenér: Ujčík.