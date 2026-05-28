Zemřel čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Zemřel čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux, bylo mu 60 let. Ještě v pondělí přitom nesl pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale Montrealu před třetím zápasem semifinále play-off NHL proti Carolině.

Montreal draftoval Lemieuxe v roce 1983 a tři roky nato s ním poprvé získal Stanley Cup. Další triumf přidal v roce 1995 v dresu New Jersey, kterému pomohl k premiérovému titulu 13 góly v play-off a obdržel Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů.

V další sezoně se radoval ze Stanley Cupu s Coloradem a v roce 2000 slavil další po návratu do New Jersey.

V roce 2003 v NHL skončil po sezoně v Dallasu a krátce nastupoval ve Švýcarsku za Zug. Pak se s hráčskou kariérou rozloučil, ale v roce 2008 se vrátil na led v čínském klubu a následně se objevil ještě v AHL a v NHL v dresu San Jose, než ve 43 letech definitivně ukončil kariéru.

Během 21 sezon v NHL včetně play-off odehrál 1449 zápasů, v nichž dal 459 gólů a připsal si 485 asistencí. Po konci kariéry pracoval jako hráčský agent. V NHL hráli i jeho bratr Jocelyn a syn Brendan.

