Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě porazilo doma Colorado 2:1 a po pouhých čtyřech zápasech si zajistilo účast ve finále bojů o Stanley Cup. Nejlepšímu týmu základní části nepomohla k prodloužení sezony ani asistence Martina Nečase. Vegas si v devítileté existenci klubu zahraje o Stanleyův pohár už potřetí, před třemi roky slavilo celkový triumf.
Golden Knights vykročili za možností ukončit finálovou sérii Západní konference v nejkratší možné době na konci páté minuty, kdy po samostatném úniku otevřel skóre jejich kapitán Mark Stone.
Čtyřiatřicetiletý útočník se prosadil i ve druhém utkání v řadě od návratu do sestavy. „Povedlo se mi dostat se za jejich obranu, aniž bych musel zpomalit, jen jsem zpracoval kotouč a jel dál. Byl z toho důležitý gól, který přišel v pravou chvíli,“ řekl Stone.
„Naším cílem je teď získat Stanley Cup a k tomu potřebujeme ještě čtyři vítězství. Nicméně mám velkou radost z toho, kam už jsme se dostali a že o něj opravdu můžeme zabojovat,“ dodal držitel mistrovského titulu z roku 2023.
Nejtěsnější náskok drželo Vegas až do 55. minuty, kdy ho zdvojnásobil Cole Smith, který úspěšně tečoval nahození od modré čáry z hole Dylana Coghlana.
„Asi to byl jeden z našich lepších zápasů, který jsme zvládli od začátku až do konce. V ostatních jsme tu a tam měli herní výpadky, tentokrát jsme se jich vyvarovali a odehráli to opravdu dobře,“ prohlásil střelec vítězné branky Smith.
Colorado se ale nevzdalo a při prvním pokusu hry bez brankáře okamžitě snížilo, když Nečasovu přihrávku usměrnil za záda skvěle chytajícího Cartera Harta v čase 57:57 švédský kapitán klubu z Denveru Gabriel Landeskog.
Pro českého útočníka to byla dvanáctá, ale nakonec i poslední přihrávka v letošním play-off. Vítězové základní části pokračovali ve hře v šesti, ale vyrovnat se jim nepovedlo.
„Je to těžká situace a každý člověk to bere jinak. Abyste se dostali až sem, musíte celou sezonu tvrdě pracovat, takže je to frustrující. Nebudeme polemizovat o tom, jak moc nebo málo jsme se snažili, ale myslím si, že v některých momentech jsme byli herně úplně mimo,“ řekl obránce Colorada Cale Makar.
„Každá prohra je nanic. A prohrát čtyři zápasy v řadě? To je ještě horší. Jste tak blízko cíle a najednou je vše, čeho jste předtím dosáhli, pryč. Je těžké se s tím vyrovnat. Mám ale velký respekt k našim klukům a k tomu, jak sezonu odehráli,“ uvedl trenér Avalanche Jared Bednar.
Odchovanec pražské Slavie Hertl odehrál za Golden Knights přes 15 minut a připsal si tři střely na branku, rovněž byl ale u jediného obdrženého gólu.
Výsledek semifinále play-off NHL
Výsledek semifinále play-off NHL
Vegas – Colorado 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Branky: 5. Stone, 55. C. Smith – 58. Landeskog (Nečas). Střely na branku: 26:21. Diváci: 18 188. Hvězdy zápasu: 1. Stone, 2. C. Smith, 3. Hart (všichni Vegas). Konečný stav série: 4:0.