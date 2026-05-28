Dobešova kouzla Montreal nezachránila, Carolina nakročila do finále NHL

Carolina je krok od postupu do bojů o Stanley Cup. Ve čtvrtém utkání finále Východní konference NHL totiž porazila Montreal 4:0 a v sérii vede už 3:1 na zápasy. K úspěchu domácích Canadiens nepomohlo ani 39 zákroků českého brankáře Jakuba Dobeše.
Dobeš v závěru první třetiny dostal tři góly během necelých tří minut a Canadiens už se ve zbytku zápasu nedokázali zvednout. Na branku Hurricanes vyslali pouze 18 střel, zatímco Hurricanes zasypali ostravského rodáka celkem 42 pokusy.
„Nemůžu dostat tři takhle slepené góly. Jsem v brance proto, abych tým co nejdéle udržel ve hře, což se nepovedlo. Soupeř rozhodl už v první třetině a my na to nedokázali zareagovat. Musím se z toho poučit a být lepší,“ hodnotil český brankář.
Nakonec to ale byl právě Dobeš, kdo Montreal držel ve hře o lepší výsledek. Od 18. minuty neinkasoval a duel zakončil s úspěšností 92,9 procenta. Spoluhráči na něj ale nenavázali a na výborně chytajícího Frederika Andersena nedokázali najít recept.
„Jediný, kdo s Carolinou dokázal držet krok, byl Dobby (Dobeš). My ostatní jsme nedokázali zachytit tempo a na výsledku je to jasně zřetelné,“ posteskl si americký bek Lane Hutson, který utkání zakončil se třemi zápornými body ve statistice plus/minus.
Vítězství Hurricanes režírovali dvěma nahrávkami Shayne Gostisbehere a Nikolaj Ehlers. Osmý gól v play-off dal nejlepší střelec týmu Logan Stankoven.
„Víme, kdo proti nám stojí. Montreal je velmi silný na puku a vždy se snaží najít nejlepší prostor k zakončení. Je to tým, který zbytečně neplýtvá střelami, protože se snaží vždy najít k zakončení ideální prostor. Ten jsme jim tentokrát nedali,“ chválil spoluhráče Stankoven.
Carolina prohrála v aktuálním play-off jen jeden z dosavadních jedenácti zápasů a po 20 letech má nakročeno do finále Stanley Cupu. „Hráli jsme velmi dobře a přiblížili jsme se postupu, všichni ale víme, že ještě není hotovo. Stojí proti nám velmi dobrý tým, který nám rozhodně poslední výhru nedá zadarmo. Víme, že udělat ten poslední krok bývá nejtěžší,“ uvedl Ehlers.
Carolina může ukončit sérii v pátek na vlastním ledě, Montreal je ale na stadionech soupeřů úspěšnější než doma. Zatímco před vlastními příznivci vyhráli Canadiens v letošním play-off pouze dvakrát z osmi pokusů, venku mají příznivou bilanci sedmi vítězství z deseti zápasů.
„Soupeř nám nedal šanci, ale věřím tomu, že se z toho dokážeme oklepat. Máme kvalitu na to, abychom se z toho oklepali,“ zdůraznil po zápase trenér Montrealu Martin St. Louis.
Finále Východní konference play-off NHL
Montreal – Carolina 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Branky: 15. Aho, 17. Staal, 18. Stankoven, 59. Svečnikov. Střely na branku: 18:43. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 59 minut a 1 sekundu, inkasoval tři branky ze 42 střel a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Staal, 2. Ehlers, 3. K. Miller (všichni Carolina). Stav série 1:3.