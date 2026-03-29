Zacha s Pastrňákem řídili výhru Bruins, trefil se i Klapka

Dvěma góly se Pavel Zacha jakožto hvězda zápasu podepsal pod vítězství 6:3 Bostonu nad Minnesotou. Dvě asistence naopak zaznamenal David Pastrňák, jenž tak s 92 body vede českou efektivitu v NHL. Střelecky se dařilo i Adamu Klapkovi, který přispěl jednou brankou k výhře 7:3 Calgary nad Vancouverem.
Zacha nejprve v první třetině gólem zvýšil na 2:0, v 57. minutě pak vstřelil branku, díky které Boston odskočil na 5:3. Svou sezonní bilanci vylepšil na 56 bodů (26+30) a je třetím nejproduktivnějším českým hokejistou v lize. S 26 brankami navíc překonal svůj osobní rekord.
„Hodně mi pomáhá, že prakticky celou sezonu hraju v jednom útoku s Caseym Mittelstadtem a Viktorem Arvidssonem. Myslím si, že je to na našich výkonech znát,“ řekl Zacha.
Českým bodovým lídrem je Pastrňák, který v duelu s Minnesotou asistoval u gólů na 1:0 a 3:0. Havířovský rodák bodoval podvanácté za sebou a během své série nasbíral 20 bodů. „Dnes to byl skvělý výkon od celého týmu. Pod výhru se podepsaly všechny útoky. Už za pár hodin nás čeká další zápas, takže nesmíme polevit,“ řekl Pastrňák s vyhlídkou na dnešní duel v Columbusu.
Boston vyhrál čtvrtý z posledních pěti zápasů a posunul se na páté místo Východní konference. „Pohled na tabulku nás drží v maximální koncentraci. Víme, že rozhoduje každý zápas, takže musíme zůstat stoprocentně soustředění,“ řekl Pastrňák.
Havířovský rodák je s 92 body nejproduktivnějším českým hokejistou v NHL o tři body před Martinem Nečasem. Útočník Colorada vyšel bodově naprázdno, Avalanche v sobotním duelu s Winnipegem prohráli 2:4 a ztratili body po čtyřech výhrách. I přesto dál patří mezi nejlepší týmy NHL.
Důležité dva body v boji o play-off získali hokejisté Utahu, kteří porazili Los Angeles 6:2 a na nepostupové příčky zvýšili svůj náskok už na šest bodů. Karel Vejmelka k výhře pomohl 29 zákroky a úspěšností sahající k 94 procentům.
Český brankář vychytal už 33. vítězství v ročníku a vyrovnal tak počin svého současného týmového parťáka Vítka Vaněčka ze sezony 2022/2023. Více výher v průběhu jedné sezony z českých brankářů naposledy vychytal Dominik Hašek v ročníku 2006/2007, kdy se radoval z 38 výher.
Z vítězství se radoval také Daniel Vladař, jehož Philadelphia porazila Detroit 5:3. Český brankář v duelu zlikvidoval 30 střel a úspěšnost měl těsně pod 91 procenty. Philadelphia je v tabulce Východní konference jedenáctá, na play-off ale ztrácí pouhé tři body.
Calgary už má naději na postup do play-off pouze v teoretické rovině, výhrou 7:3 nad Vancouverem ale potvrdilo skvělou formu z posledních dnů. Flames bodovali pošesté v řadě a pátý z těchto zápasů dovedli do vítězného konce. Vysoké vítězství v poslední minutě pečetil svým šestým gólem v sezoně český útočník Klapka.
Výsledky NHL
NY Islanders – Florida 5:2 (0:2, 5:0, 0:0)
Branky: 26. Gatcomb, 33. B. Schenn, 35. Holmström, 37. Heineman, 38. Cizikas – 9. a 15. M. Tkachuk. Střely na branku: 40:21. Diváci: 17 225. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Gatcomb, 3. Cizikas (všichni NY Islanders).
Tampa Bay – Ottawa 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Branky: 24. Hagel, 26. D'Astous, 49. Lilleberg, 58. Guentzel – 1. Cozens, 5. Spence. Střely na branku: 27:28. Diváci: 19 095. Hvězdy zápasu: 1. D'Astous, 2. Lilleberg, 3. Hagel (všichni Tampa Bay).
Edmonton – Anaheim 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Branky: 28. McDavid, 45. Roslovic, 47. Savoie, 60. Hyman – 47. Sennecke, 50. C. Gauthier. Střely na branku: 34:29. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 58:14 minuty, inkasoval tři góly z 33 střel a úspěšnost měl 90,9 procenta. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. Carlson (Anaheim), 3. Ingram (Edmonton).
St. Louis – Toronto 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Branky: 26. Snuggerud, 31. Holl, 47. Suter, 50. Holloway, 59. Broberg – 46. McCabe. Střely na branku: 38:13. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Holloway, 2. Kyrou, 3. Neighbours (všichni St. Louis).
Nashville – Montreal 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Branky: 57. L'Heureux – 12. Děmidov, 24. O. Kapanen, 35. Caufield, 37. Newhook. Střely na branku: 24:32. Diváci: 17 720. Hvězdy zápasu: 1. Děmidov, 2. Fowler, 3. Slafkovský (všichni Montreal).
Colorado – Winnipeg 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Branky: 9. Nelson, 39. Kelly – 4. Vilardi, 23. Koepke, 55. Perfetti, 58. Connor. Střely na branku: 21:23. Diváci: 18 148. Hvězdy zápasu: 1. Perfetti, 2. Villardi (oba Winnipeg), 3. Nelson (Colorado).
Boston – Minnesota 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Branky: 14. a 57. Zacha, 44. a 60. E. Lindholm, 2. Peeke (Pastrňák), 31. Arvidsson (Pastrňák) – 35. Kaprizov, 48. Zuccarello, 54. Hartman. Střely na branku: 31:35. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Zacha, 2. Arvidsson, 3. Pastrňák (všichni Boston).
Pittsburgh – Dallas 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)
Branky: 3. Mantha, 23. E. Karlsson, 49. Acciari – 57. a 59. Bourque, 23. Hryckowian, 28. J. Robertson, 31. Rantanen, 32. Bichsel. Střely na branku: 12:26. Diváci: 18 367. Hvězdy zápasu: 1. Bourque (Dallas), 2. E. Karlsson (Pittsburgh), 3. Robertson (Dallas).
Carolina – New Jersey 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Branky: 31. Ehlers, 34. Blake, 36. Staal, 56. Gostisbehere, 58. Jarvis – 18. Meier, 60. Dadonov. Střely na branku: 34:19. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Blake, 3. Hall (všichni Carolina).
Columbus – San Jose 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Branky: 1. Mateychuk, 33. C. Sillinger – 18. a 59. Černyšov, 41. Celebrini. Střely na branku: 24:36. Diváci: 18 874. Hvězdy zápasu: 1. Černyšov (San Jose), 2. Merzlikins (Columbus), 3. Fantilli (San Jose).
Buffalo – Seattle 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)
Branky: 36. Dahlin, 52. Krebs, rozhodující sam. nájezd T. Thompson – 13. Stephenson, 34. McMann. Střely na branku: 36:34. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen, 2. Krebs, 3. Quinn (všichni Buffalo).
Detroit – Philadelphia 3:5 (0:1, 0:2, 3:2)
Branky: 54. Appleton, 56. DeBrincat, 57. Raymond – 5., 33. a 48. Tippett, 37. Cates, 58. Couturier. Střely na branku: 33:27. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Tippett, 2. Cates (oba Philadelphie), 3. Seider (Detroit).
Los Angeles – Utah 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)
Branky: 18. Kopitar, 45. Kempe – 3. a 33. Kerfoot, 17. a 20. L. Cooley, 37. Schmaltz, 54. McBain. Střely na branku: 31:28. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dvě branky z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 93,5 procenta. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. Sergačov, 2. Kerfoot, 3. L. Cooley (všichni Utah).
Calgary – Vancouver 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)
Branky: 4. Coronato, 5. Farabee, 22. R. Strome, 25. Määttä, 25. Frost, 40. Parekh, 60. Klapka – 19. Öhgren, 34. DeBrusk, 53. Höglander. Střely na branku: 23:34. Diváci: 18 780. Hvězdy zápasu: 1. Coronato, 2. Frost, 3. Parekh (všichni Calgary).
Vegas – Washington 4:5 po sam. nájezdech (0:1, 3:2, 1:1 - 0:0)
Branky: 31. Dowd, 32. Andersson, 34. Eichel, 41. Marner – 49. a rozhodující sam. nájezd D. Strome. 7. Lapierre, 22. Sourdif, 27. Beauvillier. Střely na branku: 29:21. Diváci: 17 922. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Dowd (oba Vegas), 3. D. Strome (Washington).