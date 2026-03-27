Hokej

Cibulka se zkusí prosadit do kádru Edmontonu, podepsal dvouletou smlouvu


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

V extralize si vydobyl jméno, nakoukl do reprezentace a dalším logickým krokem je zkouška prosadit se do NHL. Obránce Tomáš Cibulka podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s Edmontonem. Smlouva s nedraftovaným držitelem bronzu z juniorského mistrovství světa, který odehrál poslední dvě sezony v dresu extraligových Českých Budějovic, začne platit od příští sezony 2026/27.

Českobudějovický rodák Cibulka už za oceánem působil v letech 2021 až 2024, kdy hrál juniorskou QMJHL. Po návratu domů se stal pevnou součástí obrany Motoru. Nyní si ho ověří Oilers a o dohodě s jednadvacetiletým reprezentantem informovali na webu.

V této sezoně, která pro Jihočechy skončila vyřazením v předkole play-off s Kometou Brno, odehrál dohromady 51 zápasů a připsal si 25 bodů za osm branek a 17 asistencí. Celkem má v extralize na kontě 103 startů a 52 bodů (14+38).

V reprezentačním dresu byl Cibulka předloni součástí bronzového týmu juniorů. Zkušenosti už sbírá i v A týmu, za který odehrál devět utkání a zaznamenal dvě finální přihrávky.

Hokej bez červené: Co chybělo parahokejistům k bronzu a co ukázalo předkolo play-off?

17. 3. 2026

17. 3. 2026

Hokej bez červené: Co chybělo parahokejistům k bronzu a co ukázalo předkolo play-off?

Kometa je po druhé výhře v Českých Budějovicích ve čtvrtfinále, Sparta si vynutila pátý zápas

