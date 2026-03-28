Chmelař přispěl asistencí k výhře, Postava na debut stále čeká

Útočník Jaroslav Chmelař asistoval při výhře hokejistů New York Rangers 6:1 nad Chicagem. Z vysoké výhry 5:2 se radovali také hráči Detroitu, ani proti Buffalu však brankář Michal Postava nenastoupil a na svůj první start v zámořské lize si bude muset počkat. Premiérové branky se naopak dočkal slovenský útočník Adam Sýkora.
Chmelař naskočil ke svému devatenáctému startu v NHL a ke dvěma gólům přidal i první asistenci. Průnik českého útočníka sice neskončil gólem, ale vybojoval puk a v dohrávané akci zvýšil Jonny Brodzinski střelou z levého kruhu na 4:1.
Navázal tím na Sýkoru, který předtím zvýšil na 3:1 a připsal si první gól v NHL. Slovenský útočník byl zvolen druhou hvězdou zápasu, předčil ho pouze brankář Dylan Garand, který chytil 27 střel.
Sýkora je šestým hráčem Rangers, který v této sezoně vstřelil první gól v NHL. „Viděl jsem volné místo pod vyrážečkou, tak jsem se ho snažil trefit. Byl jsem nadšený. Ani nedokážu popsat, jak jsem se cítil. Užil jsem si ten moment a doufám, že dám gólů ještě víc,“ pronesl Sýkora.
Rangers, kteří jsou nejhorším týmem Východní konference, vyhráli po šesti porážkách. „Kluci hráli skvěle, podali slušný týmový výkon,“ řekl trenér Mike Sullivan. „Mladí hráči vnesli do týmu hodně energie a nadšení a to je nakažlivé. Strhlo to i ostatní,“ dodal.
Detroit povolal Postavu, který loni dovedl v české extralize Kometu Brno k titulu, do hlavního týmu kvůli zdravotním problémům Cama Talbota. V Buffalu kryl záda Johnu Gibsonovi, jenž zastavil 28 střel a stal se třetí hvězdou zápasu.
Detroit nasměrovala k výhře úvodní třetina, po které vedl i díky dvěma využitým přesilovým hrám 3:0. O góly se postarali Alex DeBrincat, Lucas Raymond a Marco Kasper. Buffalo v dalším průběhu už jen snížilo na 1:3 a 2:4
Výsledky NHL
Buffalo – Detroit 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)
Branky: 26. T. Thompson, 57. Dahlin – 5. DeBrincat, 10. Raymond, 17. Kasper, 56. Bernard-Docker, 59. P. Kane. Střely na branku: 30:20. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Raymond, 2. Seider, 3. Gibson (všichni Detroit).
NY Rangers – Chicago 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)
Branky: 37. a 56. Brodzinski (na první Chmelař), 19. J.T. Miller, 26. M. Robertson, 29. Sýkora, 54. Lafreniere – 18. Lardis. Střely na branku: 39:28. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Garand, 2. Sýkora, 3. Fortescue (všichni NY Rangers).