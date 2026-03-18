Pavel Zacha v duelu s Montrealem dvakrát prostřelil krajana Jakuba Dobeše, Bostonu ale jeho dvě branky a jedna asistence Davida Pastrňáka stačily pouze na bod. Canadiens i díky 26 zákrokům českého gólmana vyhrál 3:2 v prodloužení.
Zacha dvakrát prostřelil Dobeše, Boston si ale z Montrealu odvezl jen bod
Boston v Centre Bell dvakrát vedl. Poprvé se Zacha prosadil ve třetí minutě, kdy po Pastrňákově přihrávce využil přesilovou hru. Podruhé český centr skóroval v čase 25:41, kdy zakončil povedenou kombinaci druhého útoku Bruins a poslal hosty do vedení 2:1.
Zacha potvrdil výbornou formu z posledních týdnů. V 11 zápasech po zranění má bilanci 7+5 a v uvedeném období je dokonce produktivnější než Pastrňák, který vstřelil čtyři góly a přidal sedm asistencí.
„Skvěle jsme do zápasu vstoupili a myslím si, že jsme hráli opravdu dobře. Je škoda, že jsme nedokázali ve třetí třetině nebo v prodloužení zlomit zápas na naši stranu. Musíme se z toho poučit a posunout se dál,“ řekl Zacha. S Pastrňákem se podíleli na posledních deseti brankách Bostonu ze hry a posledních pět sami vstřelili.
Prodloužení prohráli Bruins ve druhém utkání za sebou. O výhře Canadiens rozhodl Cole Caufield, který vstřelil 40. gól v sezoně a stal se prvním hráčem Montrealu od sezony 1993/94, kterému se to podařilo. Více branek na kontě má v lize aktuálně jen Nathan MacKinnon z Colorada (45).
„Hodně se o tom mluví, cítím, že to je mimořádná věc. Není to ale jen o mně, je to o celém týmu. Ukazuje to, že se posouváme správným směrem. Je štěstí, že můžu být součástí takové party hráčů,“ pochvaloval si Caufield.
Spoluhráči vědí, co v pětadvacetiletém americkém útočníkovi mají. „Čtyřicet gólů je jen začátek. Cole dělá přesně to, co umí nejlépe. Je jedním z nejlepších střelců ligy, je skvělé ho sledovat,“ řekl spoluhráč z prvního útoku Nick Suzuki, který se na výhře podílel gólem a asistencí.
Kanadský tým i díky němu naplno bodoval po dvou porážkách a posunul se na čtvrté místo vyrovnané Východní konference. Boston z poslední postupové osmé pozice ztrácí na Montreal pouhé dva body. Před devátým Columbusem má jednobodový náskok.
Blue Jackets se přiblížili pozicím zaručujícím play-off díky výhře 5:1 nad vedoucí Carolinou. Na Hurricanes se bodově dotáhlo Buffalo, které potvrdilo výbornou formu i ve Vegas, kde vyhrálo 2:0.
Sabres i díky prvnímu čistému kontu gólmana Ukka-Pekky Luukkonena v sezoně vyhráli desátý z posledních 11 zápasů a po dlouhých 14 sezonách mají namířeno do vyřazovacích bojů.
Za postupem směřuje také Tampa Bay, která v úterním programu vyhrála na ledě Seattlu 6:2. Hattrickem a dvěma nahrávkami se na výhře Lightning podílel Nikita Kučerov. Ruský útočník si vylepšil bilanci v sezoně na 111 bodů (37+74) a posunul se na druhé místo kanadského bodování za Connora McDavida z Edmontonu (37+78).
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Columbus – Carolina 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Branky: 6. Marchment, 20. Coyle, 38. Heinen, 39. Mateychuk, 48. Olivier – 35. Svečnikov. Střely na branku: 29:28. Diváci: 16 156. Hvězdy zápasu: 1. Greaves, 2. Olivier, 3. Coyle (všichni Columbus).
Toronto – NY Islanders 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Branky: 25. Lorentz – 5. B. Schenn, 10. Ritchie, 32. Heineman. Střely na branku: 27:34. Diváci: 18 949. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Ritchie (oba NY Islanders), 3. Lorentz (Toronto).
Montreal – Boston 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 – 1:0)
Branky: 11. Suzuki, 34. Josh Anderson, 65. Caufield – 3. a 26. Zacha (na první Pastrňák). Střely na branku: 31:28. Diváci: 20 962. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval dvě branky z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Dobeš, 3. Josh Anderson (všichni Montreal).
Chicago – Minnesota 3:4 v prodl. (1:3, 1:0, 1:0 – 0:1)
Branky: 11. Crevier, 35. Greene, 59. Nazar – 7. Hartman, 8. M. Johansson, 19. Tarasenko, 64. Zuccarello. Střely na branku: 26:37. Diváci: 20 668. Hvězdy zápasu: 1. Faber (Minnesota), 2. Nazar (Chicago), 3. Zuccarello (Minesotta).
Winnipeg – Nashville 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 20. Morrissey, 26. Vilardi, 59. J. Toews – 14. Haula, 31. F. Forsberg, 55. Matthew Wood, rozhodující sam. nájezd O'Reilly. Střely na branku: 39:23. Diváci: 13 559. Hvězdy zápasu: 1. Vilardi (Winnipeg), 2. Saros (Nashville), 3. Connor (Winnipeg).
Edmonton – San Jose 5:3 (3:1, 0:2, 2:0)
Branky: 10. Nugent-Hopkins, 12. Murphy, 15. Podkolzin, 45. M. Jones, 49. Hyman – 8. Orlov, 29. Regenda, 35. Sherwood. Střely na branku: 37:30. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. M. Jones, 2. Henrique, 3. Murphy (všichni Edmonton).
Vegas – Buffalo 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky: 19. Doan, 60. Norris. Střely na branku: 27:25. Diváci: 17 844. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen (Buffalo), 2: Hill (Vegas), 3. Doan (Buffalo).
Seattle – Tampa Bay 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)
Branky: 22. McMann, 30. McCann – 19., 21. a 58. Kučerov, 6. Goncalves, 45. Cirelli, 57. Hagel. Střely na branku: 18.25. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Hagel, 3. Cirelli (všichni Tampa Bay).
Vancouver – Florida 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Branky: 4. a 14. Elias Pettersson, 18. Rossi, 35. Räty, 55. O'Connor – 12. M. Tkachuk, 32. Bennett. Střely na branku: 22:23. Diváci: 18 355. Hvězdy zápasu: 1. Elias Pettersson, 2. Rossi, 3. Boeser (všichni Vancouver).