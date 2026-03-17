David Pastrňák dvěma góly a Pavel Zacha jednou brankou pomohli hokejistům Bostonu v NHL k zisku bodu při porážce 3:4 v prodloužení s New Jersey. Pastrňák byl zvolen druhou hvězdou utkání. Martin Nečas z Colorada jednou přihrával a připsal si 50. asistenci v sezoně, jeho tým ale prohrál s Pittsburghem 2:7. Gólman Vítek Vaněček vychytal cennou výhru Utahu nad Dallasem 6:3.
SESTŘIHPastrňák a Zacha řádili, k výhře Bostonu nad Devils to ale nestačilo
Devětadvacetiletý rodák z Havířova Pastrňák otevřel účet zápasu v čase 4:02, kdy brankáře New Jersey Jacoba Markströma překonal šikovnou dorážkou mezi betony po jeho předchozím úspěšném zákroku vyrážečkou. V první pětiminutovce dal už 37. gól v kariéře a překonal tak legendárního Phila Esposita na prvním místě historických statistik Bruins.
Zacha svým 20. gólem v aktuálním ročníku kanadsko-americké NHL navýšil v 15. minutě vedení Bruins na 2:0. Při přečíslení dvou na jednoho využil pobídky Švéda Viktora Arvidssona, jenž si shodou okolností zapsal dvacátou přihrávku v sezoně.
Pastrňák se podruhé prosadil v čase 44:32 poté, co hokejisté Devils otočili skóre na 2:3, a jeho 26. gól v sezoně po krásné individuální akci poslal zápas do prodloužení. Sedm sekund před koncem pětiminutového nastavení rozhodl o vítězství Devils druhým zásahem v utkání Paul Cotter.
„Přistoupili jsme na jejich hru,“ konstatoval zklamaný Pastrňák, který během posledních šesti zápasů nasbíral devět kanadských bodů. „Pokud děláte chyby proti talentovanému mužstvu, jako jsou oni, budete se celou třetinu jen bránit. Přitom jsme o tom před druhou třetinou v kabině mluvili, takže to mrzí o to víc. Měli bychom být dostatečně vyspělí, abychom věděli, co bude následovat, ale to jsme nebyli,“ přiznal český hokejista.
„Znali jsme jejich sílu, ale hráli podle toho jen v první dvacetiminutovce. Je to samozřejmě naše chyba, ze které se musíme poučit,“ dodal Zacha. Boston, který má na kontě 81 bodů, je ve Východní konferenci NHL na sedmé příčce, New Jersey je třinácté.
Nejproduktivnější český hokejista na olympijských hrách Nečas se podepsal přihrávkou pod první gól Avalanche na 1:1 z hole druhého nejlépe bodujícího hráče soutěže Nathana MacKinnona.
Penguins se pak dostali do tříbrankového vedení, které jen dočasně zmírnil veterán v obraně Colorada Brent Burns. Prvních šest gólů utkání padlo hned v úvodní dvacetiminutovce. Pittsburgh posléze přidal ještě tři přesně trefy. Po třech bodech si zapsali navrátilec do sestavy Tučňáků Jevgenij Malkin a pětatřicetiletý obránce Erik Karlsson. Colorado i přes vysokou porážku nadále vládne celé soutěži, Pittsburgh je v první čtyřce na Východě.
Vaněček předvedl proti Dallasu sedmadvacet úspěšných zákroků a inkasoval třikrát. V letošním kalendářním roce nastoupil do brankoviště popáté a v každém utkání vychytal pro Mammoth minimálně bod.
O vítězství rozhodli hráči Utahu ve třetí třetině, v níž dali čtyři góly. Hokejistům domácích Stars tak skončila dlouhá úspěšná série, bodově naprázdno vyšli poprvé po patnácti zápasech. Klub ze Salt Lake City naopak zvítězil po čtyřech předchozích porážkách.
Newyorští Rangers přivítali v Madison Square Garden soupeře z Los Angeles, za kterého nastoupil poprvé proti bývalému zaměstnavateli Rus Artěmij Panarin a připsal si jednu asistenci. Kings vyhráli nad Rangers 4:1. Třemi body zazářil útočník Los Angeles Alex Laferriere. Za domácí mužstvo, které prohrálo po čtyřech výhrách, odehrál téměř osm minut dvaadvacetiletý útočník Jaroslav Chmelař.
Výsledky NHL
Detroit - Calgary 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Branky: 22. a 27. P. Kane, 26. Finnie, 32. Seider, 59. Shine - 18. Frost, 28. Coronato. Střely na branku: 25:27. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. DeBrincat (oba Detroit), 3. Coronato (Calgary).
New Jersey - Boston 4:3 v prodl. (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)
Branky: 43. a 65. Cotter, 21. C. Brown, 29. Bratt - 5. a 45. Pastrňák, 15. Zacha. Střely na branku: 34:22. Diváci: 16 034. Hvězdy zápasu: 1. Cotter (New Jersey), 2. Pastrňák (Boston), 3. C. Brown (New Jersey).
NY Rangers - Los Angeles 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Branky: 43. Trocheck - 14. Doughty, 25. M. Anderson, 25. Laferriere, 59. T. Moore. Střely na branku: 22:26. Diváci: 17 752. Hvězdy zápasu: 1. Laferriere, 2. M. Anderson, 3. Kopitar (všichni Los Angeles).
Dallas - Utah 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
Branky: 7. Steel, 36. W. Johnston, 60. Erne - 13. Keller, 28. Schmidt, 45. McBain, 49. Yamamoto, 57. Carcone, 60. Crouse. Střely na branku: 30:22. Vítek Vaněček odchytal za Utah 59:32, z 30 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. McBain, 2. Schmidt (oba Utah), 3. W. Johnston (Dallas).
Colorado - Pittsburgh 2:7 (2:4, 0:2, 0:1)
Branky: 5. MacKinnon (Nečas), 15. Burns - 4. a 13. Malkin, 5. Mantha, 14. E. Söderblom, 31. E. Karlsson, 37. Rust, 50. Acciari. Střely na branku: 27:21. Diváci: 18 121. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. E. Karlsson, 3. Rust (všichni Pittsburgh).