Další hřebíček do rakve Winnipegu zatloukli hráči Floridy, kteří před domácím publikem zvítězili 5:2 a natáhli tak soupeřovu šnůru bez výhry na osm utkání. Hattrickem se na tom podílel Anton Lundell. Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě prohrálo doma s New Jersey 2:5. Ve zbývajícím utkání režíroval Matt Coronato gólem a třemi asistencemi výhru Calgary 6:2 nad Seattlem.
Lundell nasázel v NHL tři góly v jednom zápase poprvé. Finský útočník v úvodu druhé třetiny zvýšil na 2:0 a hattrick zkompletoval v závěru dvěma góly, kterými pojistil třetí výhru Floridy za sebou. Třemi body za gól a dvě přihrávky podpořil vítězství Panthers obránce Seth Jones. V zadních řadách domácích odehrál Radko Gudas patnáct minut. Winnipeg získal v posledních osmi zápasech jen dva body.
„Každý chce být produktivní, dávat góly a pomáhat tím týmu,“ uvedl Lundell, který měl před utkáním jen jeden vstřelený gól. „Bylo to náročné období. Ale cítil jsem, že hraju dobře. Vytvářeli jsme si šance, jen to nepadalo. Bojoval jsem a věřil, že se to zlomí a budu odměněný,“ doplnil.
Vítězství Panthers podpořil třemi body za gól a dvě přihrávky Seth Jones, který v říjnu nasbíral 18 bodů (2+16). Vyrovnal tím klubový rekord v počtu bodů, které získal obránce během jednoho měsíce. V zadních řadách domácích odehrál Radko Gudas 15 minut.
Winnipeg získal v posledních osmi zápasech jen dva body. „Výsledek se mi nelíbí, ale bojovali jsme,“ řekl trenér Jets Scott Arniel. „Už jsme se blížili tomu, jak potřebujeme hrát šedesát minut. Vyhrávali jsme osobní souboje, které byly padesát na padesát. To se nám minulý zápas v prvních dvou třetinách nepovedlo. Musíme si udržet pracovní morálku, pokračovat v tomhle nasazení a získat ze zápasu oba body. Potřebujeme překonat tuhle kritickou fázi a najít cestu k vítězství,“ uvedl.
Vegas vedl v 18. minutě po slepených brankách Marka Stonea a Ivana Barbašova 2:1. Poté už ale stříleli góly pouze Arsenij Gricjuk a Jack Hughes, kteří řídili výhru New Jersey shodně dvěma trefami. Gólman Connor Hellebuyck chytil 19 střel a připsal si výhru i ve svém druhém startu za Devils. Hertl jej prověřil dvěma pokusy.
„Je to o nás. Nehráli jsme dobře. Měli jsme nějaké dobré momenty v první třetině, ale to bylo vše. Pak nás vymazali,“ řekl Barbašov. „Důležité bylo, že jsme rychle dali na 2:2. Trenér po inkasovaném gólu chtěl, ať další střídání zabereme a povedlo se nám vyrovnat. Pak to byl nový zápas,“ řekl Gricjuk. Vítězný gól dal ve 24. minutě Hughes po vydařené individuální akci, ve které se prosmýkl mezi dvěma obránci a skóroval.
Calgary si vytvořilo klíčový náskok ve druhé třetině, ve které během necelých pěti minut odskočilo třemi góly z 1:1 na 4:1. Na snížení hostů brzy odpověděl v úvodu třetí třetiny trefou na 5:2 Coronato, první hvězda zápasu. Tři body si připsal i Joel Farabee (1+2).
Z výhry domácích se radoval také Klapka, který odehrál téměř 12 minut a ve svém prvním střídání v utkání se pustil do bitky s Curtisem Douglasem. Český útočník povalil soupeře na led, Douglas jej poté ještě udeřil pěstí a dostal tak navíc menší trest za hrubost. Calgary z přesilové hry otevřelo skóre.
Oba týmy se střetly potřetí v sezoně, předchozí dva zápasy prohrálo Calgary shodně 1:6. „Tehdy nás přehrávali,“ uznal Farabee. „Chtěli jsme proto podat dobrý výkon, což se nám povedlo,“ podotkl.
Trenér Seattlu Lane Lambert byl rozladěn a uvedl, že poslední dvě třetiny byly nejhorší, jaké mužstvo pod jeho vedením odehrálo. „Prohrávali jsme souboje, ztráceli puky, dělali chyby u mantinelu, inkasovali jsme v oslabení a tak bych mohl pokračovat,“ zlobil se.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Vegas – New Jersey 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
Branky: 17. Stone, 18. Barbašov – 19. a 39. Gricjuk, 24. a 58. J. Hughes, 6. L. Hughes. Střely na branku: 21:32. Diváci: 17 615. Hvězdy zápasu: 1. Gricjuk, 2. J. Hughes (oba New Jersey), 3. McNabb (Vegas).
Florida – Winnipeg 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Branky: 23., 54. a 58. Lundell, 19. Reinhart, 36. S. Jones – 30. Connor, 49. Barron. Střely na branku: 38:24. Diváci: 19 655. Hvězdy zápasu: 1. Lundell, 2. S. Jones, 3. Reinhart (všichni Florida).
Calgary – Seattle 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
Branky: 3. Frost, 26. Sunijev, 29. Gridin, 31. Farabee, 41. Coronato, 59. R. Strome – 12. Gaudreau, 39. Samoskevich. Střely na branku: 27:22. Diváci: 16 944. Hvězdy zápasu: 1. Coronato, 2. Farabee, 3. Gridin (všichni Calgary).