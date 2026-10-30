Sedmnácti zákroky pomohl Jakub Dobeš Montrealu k vítězství 5:2 nad Dallasem. Asistence Filipa Hronka naopak Vancouveru nepomohla a Canucks prohráli na ledě San Jose 2:3.
Dobeš naskočil v brance Montrealu po třech zápasech a vydařeným výkonem pomohl Montrealu prodloužit vítěznou sérii na čtyři zápasy. Canadiens se i díky němu posunuli v tabulce Východní konference na třetí místo.
Montreal skvěle zvládl třetí třetinu. Vstupoval do ní i díky dvěma trefám Colea Caufielda s dvougólovým náskokem a domácím dovolil pouze pět střel na branku. „Máme nesmírně silný tým. Umíme dávat góly v klíčových momentech, ale způsob, jakým dokážeme zvládat závěry zápasu, je fantastický,“ řekl Dobeš, který se dočkal druhé výhry v ročníku, popáté za sebou ale nedostal úspěšnost zákroků přes 90 procent. Na ledě Dallasu se zastavila na hodnotě 89,5 procenta.
„Vím, že to v něm je, jsem za něj extrémně šťastný. Je to skvělý gólman, který má všechno před sebou. Věřím, že nám pomůže ke spoustě důležitých výher,“ řekl trenér Martin St. Louis.
Obránce Filip Hronek bodoval ve čtvrtém zápase za sebou a vylepšil svou bilanci v úvodních patnácti zápasech sezony na 11 bodů (1+10), trápení Vancouveru ale dál trvá. Canucks prohráli jedenáctý z posledních 12 zápasů a jsou nejhorším týmem západní konference.
„V klíčových chvílích nedokážeme být stoprocentně koncentrovaní a doplácíme na to. Opět nás srazilo několik maličkostí, které ale dělají velký celek. Prohráli jsme několik vhazování v obranném pásmu, máme nedorazy v blokování střel a nedaří se nám v oslabení,“ stěžoval si trenér Canucks Manny Malhotra.
V Pittsburghu sledoval brankář Karel Vejmelka ze střídačky vítězství svého Utahu 4:3 v prodloužení, o které se zasloužil zejména Logan Cooley. Americký útočník sekundu před koncem normální hrací doby završil hattrick a vyrovnal, obrat pak dokonal Michail Sergačov. Ruský obránce bodoval v šestém zápase za sebou a je spolu s útočníkem Claytonem Kellerem a bilancí 4+12 nejproduktivnějším hráčem Mammoth.
Cooley čtvrtý hattrick v NHL zkompletoval v rodném městě. V Pittsburghu začínal s hokejem, proti Penguins se mu ale dlouhodobě nedařilo. Gól jim nedal v předchozích šesti vzájemných zápasech, o to víc si čtvrtečního výkonu cenil. „S Penguins jsem vyrůstal, a to i díky programům Little Penguins. Jako mladý kluk jsem vzhlížel ke Crosbymu a dalším, sledoval jsem jejich cesty za Stanley Cupem. Měl jsem to štěstí, že jsem s nimi mohl vyrůstat, a teď jsem proti nim dal hattrick,“ radoval se Cooley.
Třemi brankami se blýskl také útočník Buffala Tage Thompson, který přidal i dvě asistence a rozhodl gólovou přestřelku s domácím Anaheimem. Sabres zvítězili 7:6. V utkání otočili stav 1:3 na 7:3 a Thompson v této pasáži zkompletoval čistý hattrick. V 16. minutě vyrovnal na 3:3 a v závěru druhé třetiny dvěma zásahy v rozmezí 15 sekund dokonal obrat. Hostům v závěru málem ani čtyřbrankový náskok nestačil, ale Ducks s brankářem Lukášem Dostálem na střídačce stihli pouze snížit.
Devátou výhru v sezoně vychytal brankář Caroliny Pjotr Kočetkov. Sedmadvacetiletý gólman v tomto ročníku ještě nepoznal hořkost porážky a i díky němu Hurricanes vládnou Východní konferenci. Ve čtvrtek porazili 3:2 Columbus, Kočetkov si připsal 24 zákroků.
Detroit suspendoval bývalého kapitána Larkina, hrát nebude do výměny
Vedení Detroitu suspendovalo bývalého kapitána týmu Dylana Larkina kvůli jeho úmyslu odejít z klubu. Třicetiletý útočník má zastavenou činnost bez nároku na plat až do doby, než se vyřeší jeho výměna do jiného týmu, dres Red Wings tak již neoblékne.
„Dylan Larkin nás informoval, že již nebude hrát za Detroit Red Wings. Jeho rozhodnutí nás zklamalo, zejména s ohledem na jeho závazky vůči klubu a spoluhráčům. Dylana jsme proto suspendovali bez nároku na mzdu. Nadále budeme zkoumat možnosti jeho výměny,“ uvedl v prohlášení prozatímní generální manažer Shawn Horcoff.
Horcoffovo oznámení přišlo několik hodin poté, co hlavní kouč mužstva Todd McLellan uvedl, že Larkin nenastoupí ke čtvrtečnímu domácímu zápasu proti Chicagu.
„Dnes nám zavolal Dylanův agent a oznámil, že Dylan na stadion nedorazí a že už nechce být součástí týmu Red Wings. Intenzivně hledáme řešení. Jednali jsme s týmy, které byly na Dylanově seznamu, mluvili jsme i s dalšími celky z celé ligy, které o Dylana projevily zájem. Snažíme se najít řešení, které bude vyhovovat oběma stranám,“ uvedl Horcoff již před utkáním, které Red Wings vyhráli 4:1.
Larkin během léta požádal o výměnu, což také vyplulo na veřejnost. Red Wings následně před polovinou září oznámili, že již nebude zastávat roli kapitána, céčko na dresu měl přitom od ledna 2021. Do sezony pak Detroit vstoupil bez kapitána.
Kvůli zranění v horní části těla vynechal Larkin přípravu i první dva zápasy základní části. Při představování hráčů před jeho sezonní premiérou zkraje října proti New York Rangers se stal terčem bučení a pískotu diváků. Poslední zápas za klub odehrál v pondělí v Edmontonu, kde vyrovnáním v závěru odvrátil porážku a Red Wings pak vyhráli na nájezdy.
Člen vítězného týmu Američanů z letošních OH v Miláně má v tomto ročníku na kontě deset startů, dva góly a čtyři asistence. Celkem odehrál v základní části NHL, do níž si ho při draftu v roce 2014 vybral z 15. místa právě Detroit, 818 zápasů a nasbíral 649 bodů (278+371). V pěti utkáních play-off přidal jednu branku.
Larkin má před sebou ještě téměř pět let z osmileté smlouvy na celkem 69,6 milionu dolarů.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Detroit – Chicago 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Branky: 28., 56. a 57. Arvidsson, 42. Raymond – 6. Bedard. Střely na branku: 31:19. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Raymond, 3. DeBrincat (všichni Detroit).
Pittsburgh – Utah 3:4 v prodl. (0:2, 1:0, 2:1 – 0:1)
Branky: 29. E. Karlsson, 51. Rakell, 60. Kindel – 5., 15. a 60. L. Cooley, 64. Sergačov. Střely na branku: 34:34. Diváci: 15 383. Hvězdy zápasu: 1. Cooley, 2. Sergačov (oba Utah), 3. Kindel (Pittsburgh).
Carolina – Columbus 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Branky: 16. Martinook, 28. Stankoven, 41. Jankowski – 47. Mateychuk, 50. Johnson. Střely na branku: 27:26. Diváci: 18 800. Hvězdy zápasu: 1. Kočetkov, 2. Jarvis, 3. Jankowski (všichni Carolina).
Tampa Bay – Winnipeg 6:4 (1:1, 4:0, 1:3)
Branky: 3. Point, 30. C. Geekie, 36. Cirelli, 39. Carlson, 40. Hagel, 59. Holmberg – 18. a 49. Pionk, 47. Samberg, 58. Connor. Střely na branku: 31:21. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Holmberg, 2. Hagel, 3. Cirelli (všichni Tampa Bay).
St. Louis – Boston 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Branky: 16. Snuggerud, 26. Broberg, 33. Thomas, 53. Neighbours – 6. Hagens. Střely na branku: 18:32. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Thomas, 2. Hofer, 3. Broberg (všichni St. Louis).
Nashville – Washington 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
Branky: 13. a 30. F. Forsberg, 47. Colton – 17. a 34. C. Hutson, 25. Jenner, 51. Tuch. Střely na branku: 28:29. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. C. Hutson (Washington), 2. F. Forsberg (Nashville), 3. Tuch (Washington).
Minnesota – NY Islanders 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 – 0:1)
Branky: 1. Eriksson Ek, 38. Q. Hughes, 57. Boldy – 17. a 61. M. Schaefer, 22. Horvat, 48. Pelech. Střely na branku: 25:26. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. M. Shaefer, 2. Horvat (oba NY Islanders), 3. Q. Hughes (Minnesota).
Dallas – Montreal 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)
Branky: 13. W. Johnston, 29. Benn – 8. a 17. Caufield, 17. a 27. Newhook, 60. Danault. Střely na branku: 19:21. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval dvě branky z 19 střel a úspěšnost zákroků měl 89,5 procenta. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Dobson, 3. Newhook (všichni Montreal).
Anaheim – Buffalo 6:7 (3:3, 0:2, 3:2)
Branky: 3. a 48. Gauthier, 2. Granlund, 11. McQueen, 59. Luneau, 60. Sennecke – 16., 39. a 39. T. Thompson, 11. Kozak, 12. Östlund, 42. Quinn, 47. Benson. Střely na branku: 35:30. Diváci: 15 575. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson (Buffalo), 2. Gauthier (Anaheim), 3. Krebs (Buffalo).
Los Angeles – Ottawa 6:5 v prodl. (1:1, 4:0, 0:4 – 1:0)
Branky: 16. Haula, 27. T. Moore, 31. M. Anderson, 31. Armia, 36. Panarin, 64. Byfield – 48. a 53. Cozens, 12. Kleven, 48. Batherson, 59. Pinto. Střely na branku: 38:22. Diváci: 15 856. Hvězdy zápasu: 1. Byfield (Los Angeles), 2. Cozens (Ottawa), 3. Doughty (Los Angeles).
San Jose – Vancouver 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)
Branky: 48. a 51. W. Smith, 51. Marchment – 14. D. O'Connor, 39. Öhgren (Hronek). Střely na branku: 24:25. Diváci: 15 442. Hvězdy zápasu: 1. W. Smith, 2. Marchment (oba San Jose), 3. E. Pettersson (Vancouver).