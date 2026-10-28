Anaheim s Lukášem Dostálem v brankovišti přišel o třígólové vedení a prohrál s Vancouverem 5:6 v prodloužení. Za Canucks zapsal přihrávku a vítězný gól obránce Filip Hronek. Pavel Zacha skóroval za Boston, David Pastrňák si připsal asistenci, Bruins ale podlehli obhájci Stanleyova poháru z Caroliny 1:2. Ondřej Palát pomohl asistencí k vítězství NY Islanders po samostatných nájezdech nad Nashvillem 4:3. Philadelphia s Danielem Vladařem nestačila na Columbus 3:4 v prodloužení.
Mistr světa z Prahy 2024 Dostál držel ještě před třetí třetinou vedení Ducks nad Vancouverem 4:1. Po druhé trefě v utkání z hole A. J. Greera to v 53. minutě bylo pro domácí tým 5:2, jenže jinak v sezoně nepříliš úspěšní hosté neuvěřitelně zabrali.
Jejich tažení za první výhrou po deseti zápasech načal Jamie Oleksiak. Jonathan Lekkerimäki pak v 58. minutě dostal Canucks na dostřel jedné branky a stejný hráč pak po přihrávce Hronka poslal zápas i do prodloužení.
V nastavené pětiminutovce rozhodl o výhře Vancouveru odchovanec královéhradeckého hokeje Hronek. Početní převahy Canucks využil pouhých jedenáct sekund před koncem nastavení, když Dostála propálil tvrdou ránou bez přípravy a připsal si zároveň svůj první gól v sezoně.
České duo z Bostonu se na ledě Hurricanes předvedlo už jednadevadesát sekund po úvodním vhazování. Pastrňák zpoza branky nastartoval sekvenci rychlých přihrávek v přesilovce, Elias Lindholm našel u tyčky volného Zachu a devětadvacetiletý útočník dal svůj třetí gól v sezoně.
„Měli jsme opravdu dobrý začátek. A v tom se chceme i nadále zlepšovat. Byla tam spousta soubojů jeden na jednoho a myslím, že nejen v nich jsme si po většinu zápasu vedli dobře. Ale nakonec to byli oni, kdo dokázali ještě jednou skórovat, zatímco my už ne,“ řekl Zacha.
Odpověď Caroliny na Zachův gól přišla na začátku 20. minuty, kdy Jackson Blake srovnal na 1:1. O vítězství domácího týmu pak těsně po polovině závěrečné třetiny rozhodl bekhendovým zakončením Fin Sebastian Aho.
Hokejisté Bruins nebodovali poprvé po osmi zápasech. Brankář Hurricanes Pjotr Kočetkov naopak zaznamenal osmé vítězství v osmém zápase sezony, do kterého v letošním ročníku NHL nastoupil.
Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou Bay Palát se druhou sezonní asistencí podepsal pod trefu Braydena Schenna, která Islanders dostala v čase 8:07 do vedení proti Predators 2:0.
Na začátku druhé třetiny vedli Islanders už o tři góly, jenže hokejisté Nashvillu nesložili zbraně a zápas dovedli do prodloužení a následných nájezdů. V nich bod navíc pro celek z New Yorku zařídil už v první sérii Kyle Palmieri.
Na devětadvacetiletého Vladaře letělo z hokejek hráčů Blue Jackets pouhých 15 střel, ze kterých ale inkasoval čtyřikrát, z toho třikrát hned v první třetině mezi 11. a 14. minutou, kdy Columbus získal vedení 3:0.
V nastavení ho pak podruhé v utkání prostřelil Kent Johnson. Už třetí zápas za sebou chyběl v sestavě Philadelphie zdravý, ale nehrající český obránce David Jiříček.
Porážku musel strávit i další český brankář Karel Vejmelka, jehož Utah mezi domácími mantinely nestačil na Minnesotu 1:3. Vejmelka si připsal 27 úspěšných zákroků, ale ani to Mammoth na body tentokrát nestačilo.
Za Minnesotu měl po jednom gólu a přihrávce Rus Kirill Kaprizov, jenž se s 23 body posunul na třetí příčku průběžného bodování aktuálního ročníku NHL.
Zkušený zadák v řadách Panthers Radko Gudas mohl slavit se spoluhráči vítězství proti Winnipegu na jeho ledě 5:1. Skvělými výkony se prezentovali bratři Tkachukové. Brady dal gól a měl dvě asistence, Matthew v zápase čtyřikrát přihrával.
V úžasné formě i nadále chytá konkurent Jakuba Dobeše v brankovišti Montrealu Jacob Fowler. Jednadvacetiletý Američan si při výhře 2:0 proti St. Louis připsal 46 úspěšných zákroků a zaznamenal druhé čisté konto v sezoně a třetí v kariéře. V posledních třech zápasech nedostal víc než jeden gól.
„Dnes jsem byl permanentně v akci a jsem z toho docela unavený. Naštěstí ale máme pár dní volna a během nich se dám zase do pořádku. A myslím, že když se zeptáte i jiných kluků, řeknou vám, že svůj nejlepší hokej hrají právě tehdy, když není čas přemýšlet a člověk prostě jen reaguje. Zkrátka, tohle byl hodně povedený večer,“ řekl Fowler.
První kariérní trefou v NHL pomohl k úspěchu Canadiens Florian Xhekaj a Montreal bodoval popáté v řadě. Naopak Blues i s mladým českým obráncem Adamem Jiříčkem vyšli naprázdno ve druhém utkání po sobě. Jiříček měl dvě střely na branku a byl na ledě u jednoho obdrženého gólu.
Hokejisté Buffala vyhráli v San Jose nad domácím Žraloky 2:0 i bez českého útočníka Jiřího Kulicha, který na čtyřzápasový venkovní trip se Sabres s ohledem na zranění v horní části těla neodcestoval.
Úspěšnou premiéru v barvách New Jersey prožil zlatý medailista ze zimních olympijských her v Itálii Connor Hellebuyck. Americký brankář, jenž si vyvzdoroval odchod z Winnipegu, v Dallasu inkasoval jen jednou a pomohl Devils k vítězství nad místními Stars, hrajícími bez zraněného Radka Faksy, vysoko 5:1.
Výsledky úterních zápasů NHL
Výsledky úterních zápasů NHL
Philadelphia – Columbus 3:4 v prodloužení (0:3, 1:0, 2:0 – 0:1)
Branky: 30. Cates, 56. Zegras, 60. Drysdale – 13. a 63. Johnson, 11. Fantilli, 14. Mateychuk. Střely na branku: 31:15. Brankář Vladař odchytal za Philadelphii 61:11 minut, inkasoval čtyři branky z 15 střel a úspěšnost zákroků měl 73,3 procenta. Diváci: 18 469. Hvězdy zápasu: 1. Johnson, 2. Talbot (oba Columbus), 3. Drysdale (Philadelphia).
Carolina – Boston 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Branky: 20. Blake, 51. Aho – 2. Zacha (Pastrňák). Střely na branku: 30:15. Diváci: 18 811. Hvězdy zápasu: 1. Blake, 2. Aho, 3. Deslauriers (všichni Carolina).
Nashville – NY Islanders 3:4 po nájezdech (0:2, 2:1, 1:0 – 0:0)
Branky: 30. F. Forsberg, 34. Kerfoot, 45. O'Reilly – 4. Duclair, 9. B. Schenn (Palát), 22. Horvat, rozhodující nájezd Palmieri. Střely na branku: 23:28. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. Palmieri (NY Islanders), 2. F. Forsberg (Nashville), 3. Horvat (NY Islanders).
Utah – Minnesota 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Branky: 59. L. Cooley – 36. Eriksson Ek, 41. Kaprizov, 52. Šabanov. Střely na branku: 27:30. Brankář Vejmelka odchytal za Utah 57:22 minut, inkasoval tři branky z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Diváci: 14 111. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Wallstedt, 3. Eriksson Ek (všichni Minnesota).
Anaheim – Vancouver 5:6 v prodloužení (1:0, 3:1, 1:4 – 0:1)
Branky: 16. a 53. Greer, 28. Malott, 36. Sennecke, 39. Carlsson – 58. a 59. Lekkerimäki (na druhý Hronek), 27. Öhgren, 52. Boeser, 53. Oleksiak, 65. Hronek. Střely na branku: 33:23. Brankář Dostál odchytal za Anaheim 64:49 minut, inkasoval šestkrát z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 81,8 procenta. Diváci: 14 000. Hvězdy zápasu: 1. LaCombe (Anaheim), 2. Lekkerimäki (Vancouver), 3. Washe (Anaheim).
Chicago – Los Angeles 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Branky: 37. Kancerov, 48. Kaiser – 3. S. Helenius. Střely na branku: 27:26. Diváci: 16 437. Hvězdy zápasu: 1. Knights, 2. Kaiser, 3. Kancerov (všichni Chicago).
St. Louis – Montreal 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Branky: 29. Bolduc, 43. F. Xhekaj. Střely na branku: 46:20. Diváci: 16 234. Hvězdy zápasu: 1. Fowler, 2. Matheson, 3. Bolduc (všichni Montreal).
Dallas – New Jersey 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Branky: 37. J. Hryckowian – 3. a 21. Hischier, 32. Boqvist, 37. L. Hughes, 54. J. Hughes. Střely na branku: 18:27. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. L. Hughes, 3. J. Hughes (všichni New Jersey).
Winnipeg – Florida 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Branky: 33. Lowry – 8. a 11. Verhaeghe, 9. Mikkola, 34. Reinhart, 53. B. Tkachuk. Střely na branku: 25:24. Diváci: 14 336. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Verhaeghe, 3. M. Tkachuk (všichni Florida).
Vegas – Ottawa 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Branky: 40. Bowman, 49. Lavoie, 58. W. Karlsson, 60. Eichel – 41. Pinto. Střely na branku: 29:26. Diváci: 16 663. Hvězdy zápasu: 1. Hill, 2. Lavoie, 3. Bowman (všichni Vegas).
San Jose – Buffalo 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Branky: 21. Zellweger, 60. Benson. Střely na branku: 23:40. Diváci: 14 900. Hvězdy zápasu: 1. Ellis (Buffalo), 2. Askarov (San Jose), 3. Zellweger (Buffalo).