Přihrávka v každém z úvodních třinácti zápasů sezony. Další milník pro Connora McDavida v NHL. Calgary s Adamem Klapkou v sestavě podlehlo 0:4 v Edmontonu, v dresu vítězů asistoval u dvou branek McDavid a je prvním hráčem v historii soutěže, který si připsal přihrávku v úvodních třinácti zápasech sezony. Colorado porazilo v NHL i bez bodového příspěvku Martina Nečase New Jersey 5:2.
Colorado rozhodlo ve třetí třetině, ve které odskočilo soupeři čtyřmi góly z 1:1 na 5:1. Avalanche vyslali v zápase 44 střel, z toho patřily čtyři pokusy Nečasovi, který vyšel proti New Jersey i podruhé v sezoně naprázdno. Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen Nazem Kadri, který vstřelil gól a na další přihrál. Stejnou bilanci měl i jeho spoluhráč Jaden Schwartz. Obě branky New Jersey vstřelil Connor Brown.
„Všichni naši hráči podali poctivý, zodpovědný výkon,“ ocenil trenér Colorada Jared Bednar. „Líbilo se mi, s jakou lehkostí a jednoduchostí jsme hráli v útoku. To je posun. A nemyslím si, že to bylo soupeřem. Takový výkon můžeme zopakovat proti komukoliv,“ doplnil.
Brent Burns asistoval u dvou branek Colorada a v historické produktivitě obránců se osamostatnil na desátém místě od Erika Karlssona a Chrise Cheliose. Zkušený bek má na kontě 950 bodů (273 branek a 677 asistencí).
McDavid protáhl sérii už v osmé minutě, po jeho přihrávce otevřel skóre Mathieu Joseph. Před utkáním sdílel rekord se třemi hráči: v úvodních dvanácti zápasech sezony si připsali asistenci také Wayne Gretzky (1982/83), Ken Linseman (1985/86) a Sebastian Aho (2018/19).
„Chtěli jsme vyhrát, to je ze všeho nejdůležitější,“ podotkl McDavid, který vede produktivitu soutěže s 36 body (8+28). „Calgary hraje velmi dobře, dává hodně branek. Museli jsme poctivě bránit a to se povedlo. Odehráli jsme velmi solidní zápas,“ doplnil lídr Oilers.
Náskok Edmontonu zvýšili ve 25. minutě Mattias Ekholm a v úvodu třetí třetiny Kasperi Kapanen s Alexem Formentonem. Čisté konto udržel Tristan Jarry, který zastavil 24 střel Calgary a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.
Na opačné straně nedochytal Devin Cooley, který v předchozích čtyřech startech pomohl týmu k vítězství. Gólman Flames odstoupil po první třetině kvůli zranění po kolizi v brankovišti s Coltonem Dachem.
Daniel Vladař plnil roli náhradního gólmana Philadelphie, která prohrála 2:5 ve Washingtonu. Flyers hráli druhý zápas ve druhém dni a trenéři rozdělili zátěž mezi oba gólmany. Vladař chytal o den dříve při prohře 3:4 v prodloužení s Columbusem a Joseph Woll nastoupil ve Washingtonu. Hlavními strůjci výhry Capitals byli Alex Tuch a Jordan Kyrou, kteří skórovali shodně dvakrát.
Ve zbývajícím utkání středečního programu udolal Seattle na svém ledě Toronto 5:4. Domácí sice ztratili ve třetí třetině vedení 4:2, ale v čase 59:27 odmítl prodloužení obránce Brandon Montour. Hostům nestačily dva góly Gavina McKenny, jedničky posledního draftu.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Washington – Philadelphia 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Branky: 2. a 58. Tuch, 28. a 53. Kyrou, 37. Protas – 25. Couturier, 50. Mičkov. Střely na branku: 30:25. Diváci: 17 391. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou, 2. Strome, 3. St. Ivany (všichni Washington).
Edmonton – Calgary 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Branky: 8. Joseph, 25. Ekholm, 41. Kapanen, 42. Formenton. Střely na branku: 32:24. Diváci: 17 032. Hvězdy zápasu: 1. Jarry, 2. Joseph, 3. Nugent-Hopkins (všichni Edmonton).
Colorado – New Jersey 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
Branky: 31. Landeskog, 43. Kadri, 44. Kelly, 52. MacKinnon, 53. Schwartz – 13. a 56. Brown. Střely na branku: 44:22. Diváci: 18 101. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Burns, 3. Schwartz (všichni Colorado).
Seattle – Toronto 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
Branky: 2. Catton, 21. Mahura, 24. Stephenson, 31. Evans, 60. Montour – 20. a 22. McKenna, 49. Roslovic, 59. Matthews. Střely na branku: 17:21. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Montour, 2. Stephenson, 3. Mahura (všichni Seattle).