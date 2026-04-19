Daniel Vladař pokryl patnáct střel Pittsburghu, kde se tak nakonec mohl i radovat z úvodní výhry 3:2. Pro českého brankáře je to zároveň vůbec jeho první vítězství ve vyřazovací části NHL. Radek Faksa s jeho Dallasem naopak podlehl na domácím ledě 1:6 Minnesotě, Carolina přehrála Ottawu 2:0.
Vladař chytal v play-off NHL poprvé od úvodní minuty, v předchozích dvou startech naskočil do hry až v průběhu. Český brankář inkasoval poprvé ve 36. minutě, když jej překonal Jevgenij Malkin střelou z pravého kruhu mezi betony a vyrovnal na 1:1. Ve druhém případě byl 61 sekund před koncem krátký na dorážku Bryana Rusta, který dal výsledku konečnou podobu.
Philadelphia se mohla opřít o gólové příspěvky obránců. Skóre otevřel Jamie Drysdale a nerozhodný stav zlomil v 50. minutě Travis Sanheim. Z útočníků Flyers se prosadil až Porter Martone v čase 57:23 a připsal si vítěznou trefu.
„Drželi jsme se své hry a hlavně nic nevypustili. Jakmile na chvíli polevíte, může jít zápas jiným směrem. Podali jsme dobrý výkon, hráli jsme chytře,“ uvedl kouč Philadelphie Rick Tocchet. „Ale vyhráli jsme jen jeden zápas. Série bude ještě dlouhá,“ podotkl.
Trenér Pittsburghu Dan Muse ví, co musí jeho svěřenci zlepšit. „Upustili jsme od věcí, které fungují. Částečně je to dáno nasazením. V play-off se zvyšuje. Oni už hrají ve větší intenzitě delší čas, protože bojovali o účast v play-off,“ vysvětlil kouč. „Od začátku do konce byli lepší. Musíme přidat,“ připojil se i obránce Penguins Erik Karlsson.
Minnesota si vypracovala klíčový náskok v úvodu prostřední třetiny, kdy odskočila z 1:0 na 4:0. Po dvou gólech Wild vstřelili Joel Eriksson Ek a Matt Boldy, oba přidali navrch i jednu přihrávku. Výhru podpořili třemi body také Kirill Kaprizov (1+2) a Mats Zuccarello (0+3). Nejlepším hráčem zápasu byl ale vyhlášen gólman Jesper Wallstedt, který zastavil 27 z 28 střel.
„Odehráli jsme dobrý zápas. Fungovaly nám speciální týmy, skvěle zachytal gólman a dávali jsme branky v pravý čas. Je vždy hezké, když vyhrajete první zápas a odstartujete play-off v takovém stylu. Ale nesmíme zapomínat, že nic neskončilo a jede se dál,“ řekl Zuccarello. „První třetina byla vyrovnaná, ale proměnili svou přesilovou hru. Ve druhé jsme se vůbec nemohli dostat k naší hře. Byli v této pasáži lepší a rozhodli,“ zhodnotil duel trenér Dallasu Glen Gulutzan.
Faksa odehrál jedenáct minut, během nichž si připsal tři hity a jeden záporný bod za účast na ledě při inkasované brance na 0:3.
Skóre otevřel v Carolině na začátku druhé třetiny Logan Stankoven a pojistku přidal ve 48. minutě Taylor Hall. Frederik Andersen, který byl zvolen první hvězdou zápasu, zneškodnil všech 22 střel.
„Největší příležitosti vznikaly v přesilových hrách. Tam museli oba brankáři zářit,“ uvedl trenér Caroliny Rod Brind'Amour. „Ani jeden tým si moc šancí nevytvořil, ale byli trpěliví a našli cestu k vítězství. Mají opravdu výborný tým, ne náhodou skončili první (ve Východní konferenci),“ konstatoval trenér Ottawy Travis Green.
Klíčový zákrok večera vytáhl Andersen v úvodu třetí třetiny, kdy ukryl dorážku Drakea Bathersona z hranice brankoviště do lapačky. Rozhodčí původně uznali gól na 1:1, ale opakované záběry prokázaly, že dánský brankář chytil puk ještě před čárou.
„Seběhlo se to rychle, nebyl jsem si jistý, zda je to gól,“ přiblížil Batherson. „Rozhodčí branku uznali, ale v dnešní době nikdy nevíte. Měl jsem s tou šancí ale lépe naložit a vůbec jsme tohle nemuseli řešit,“ podotkl.
Výsledky 1. kola play-off NHL
Východní konference – 1. zápasy:
Carolina – Ottawa 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky: 23. Stankoven, 48. Hall. Střely na branku: 29:22. Diváci: 18 588. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Stankoven, 3. Hall (všichni Carolina).
Pittsburgh – Philadelphia 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Branky: 36. Malkin, 59. Rust – 30. Drysdale, 50. Sanheim, 58. Martone. Střely na branku: 17:20. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dvě branky ze 17 střel a úspěšnost zásahů měl 88,2 procenta. Diváci: 18 346. Hvězdy zápasu: 1. Sanheim, 2. Martone (oba Philadelphia), 3. Malkin (Pittsburgh).
Západní konference – 1. zápas:
Dallas – Minnesota 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Branky: 36. J. Robertson - 6. a 49. Eriksson Ek, 27. a 57. Boldy, 21. Kaprizov, 24. Hartman. Střely na branku: 28:29. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt, 2. Kaprizov, 3. Zuccarello (všichni Minnesota).