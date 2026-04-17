Karel Vejmelka mohl zakončit základní část NHL jako brankář s nejvíce výhrami, v posledním kole mu ale nevyšel duel se St. Louis a s 38 vítěznými zápasy nakonec těsně zaostal za lídrem ligy Andrejem Vasilevským. Kanadské bodování NHL nakonec s přehledem ovládl Connor McDavid.
V posledním zápase základní části NHL Vejmelka po dvou třetinách střídal, za 40 minut utkání v St. Louis dostal český brankář tři góly a Utah si nedokázal dojít pro výhru ani po jeho střídání. Vítek Vaněček ve třetí části inkasoval necelé tři minuty před koncem základní hrací doby a Mammoth nakonec prohráli 3:5. V play-off narazí na Vegas.
„Kluci dosáhli všeho, co jsme před sezonou plánovali. Konečně si zahrajeme víc než 82 zápasů. Jsem na tým hrdý za to, jak zvládl celou základní část,“ řekl trenér Utahu Andre Tourigny.
Colorado se na play-off naladilo výhrou. Proti Seattlu udrželi hokejisté Avalanche čisté konto a vítězstvím 2:0 pečetili triumf v základní části. V play-off vyzvou Los Angeles. „Nečeká nás nic jednoduchého, ale to v play-off nikdy. Kings jsou defenzivně dobře organizovaný tým se zajímavou skladbou kádru. Mají několik zkušených hokejistů a také mladé rychlé kluky. Věřím, že to zvládneme,“ řekl brankář Colorada Scott Wedgewood, který se na závěr základní části blýskl čistým kontem.
Martin Nečas, který v předposledním duelu základní části překonal stobodovou metu, do zápasu stejně jako Nathan MacKinnon nenaskočil. Colorado i přes absenci svých dvou nejproduktivnějších hráčů přidalo další dva body a s 121 překonalo klubový rekord.
Týmové maximum zdolal také Macklin Celebrini, který na závěr základní části gólem a dvěma asistencemi pomohl San Jose k výhře 6:1 nad Winnipegem. Devatenáctiletý útočník tak zakončil sezonu s 115 body a obsadil čtvrté místo v produktivitě.
San Jose však k postupu do play-off ani jeho rekordní sezona nepomohla. „Věděli jsme, že už o nic nehrajeme, tak jsme chtěli sezonu zakončit výhrou. Jsem rád, že se nám to povedlo a že jsme odehráli skvělý zápas. Dneska jsme si to opravdu užili,“ řekl Celebrini.
Bodování pošesté ovládl Connor McDavid. Kanadský útočník se ve čtvrtek blýskl čtyřmi asistencemi a pomohl Edmontonu porazit 6:1 Vancouver. Se 138 body odehrál druhou nejlepší základní část v kariéře.
Oilers boje o Stanley Cup začnou na vlastním ledě a v prvním kole narazí na Anaheim, v němž působí brankář Lukáš Dostál a obránce Radko Gudas.
V NHL nastoupilo v sezoně 29 českých hokejistů, pět debutovalo
V základní části NHL se představilo 29 českých hokejistů. To je stejně jako v minulé sezoně a nejméně od ročníku 1994/95, kdy nastoupil v nejlepší lize světa tentýž počet. Pět hráčů v tomto ročníku debutovalo: útočníci David Tomášek, Jaroslav Chmelař a obránci Marek Alscher, Mikuláš Hovorka, David Špaček. Rozšířili celkový počet českých zástupců v historii NHL na 268.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Nashville – Anaheim 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)
Branky: 11. a 36. Stamkos, 16. a 35. F. Forsberg – 2. C. Gauthier, 20. LaCombe, 25. Killorn, 45. Luneau, 58. Terry. Střely na branku: 21:40. Diváci: 17 332. Hvězdy zápasu: 1: Stamkos, 2. F. Forsberg, 3. Evangelista (všichni Nashville).
Utah – St. Louis 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
Branky: 17. Carcone, 21. Crouse, 39. Yamamoto – 29., 32 a 60. R. Thomas, 4. Bučněvič, 58. Mailloux. Střely na branku: 23:29. Karel Vejmelka odchytal za Utah 40 minut, inkasoval tři branky z 18 střel a úspěšnost zákroků měl 83,3 procenta. Vítek Vaněček odchytal za Utah 18 minut a 31 vteřin, inkasoval jednu branku z 10 střel a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. R. Thomas, 2. Mailloux (oba St. Louis), 3. Crouse (Utah).
Winnipeg – San Jose 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)
Branky: 4. Koepke – 7. Černyšov, 17. W. Smith, 26. Graf, 39. Misa, 40. W. Eklund, 42. Celebrini. Střely na branku: 26:33. Diváci: 15 225. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. W. Eklund, 3. W. Smith (všichni San Jose).
Calgary – Los Angeles 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Branky: 26. Frost, 47. Parekh, 60. Farabee – 27. Byfield. Střely na branku: 21:28. Diváci: 18 771. Hvězdy zápasu: 1. Sergejev, 2. Parekh, 3. Kopitar (všichni Calgary).
Edmonton – Vancouver 6:1 (4:1, 1:0, 1:0)
Branky: 7., 15. a 20. Savoie, 2. Frederic, 37. Nugent-Hopkins, 49. C. Dach – 13. Mueller. Střely na branku: 35:12. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Savoie, 2. McDavid, 3. C. Dach (všichni Edmonton).
Colorado – Seattle 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky: 38. Blankenburg, 53. Kelly. Střely na branku: 35:22. Diváci: 18 155. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. Kelly, 3. Blankenburg (všichni Colorado).
McDavid ovládl pošesté produktivitu NHL, Nečas byl sedmý těsně před Pastrňákem
Kanadský hokejový útočník Connor McDavid ovládl produktivitu NHL o osm bodů před Rusem Nikitou Kučerovem a pošesté získal Art Ross Trophy. Devětadvacetiletý kapitán Edmontonu McDavid si připsal v 82 zápasech 138 bodů za 48 branek a 90 asistencí. Sedmý skončil Martin Nečas a osmý David Pastrňák a jako první dva Češi v jedné sezoně dosáhli na magickou stobodovou hranici.
Kučerov, který byl nejproduktivnějším hráčem minulých dvou let, se tentokrát zastavil na 130 bodech: lídr Tampy Bay nasbíral v 76 duelech 44 gólů a 86 přihrávek. Třetí skončil Kanaďan Nathan MacKinnon z Colorada, jenž zaznamenal v 80 duelech 127 bodů a s 53 trefami získal poprvé Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra. O dvě branky předčil Američana Colea Caufielda z Montrealu.
Nečas, MacKinnonův spoluhráč, skončil v produktivitě sedmý se 100 body za 38 gólů a 62 asistencí ze 78 utkání. Kanonýr Bostonu Pastrňák si připsal 29 tref a 71 přihrávek ze 77 duelů. Stobodové hranice dosáhli ve stejný den v úterních zápasech. Nečasovi se to povedlo poprvé a Pastrňákovi počtvrté. Jediným dalším českým hokejistou, který této mety dosáhl, byl Jaromír Jágr. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL to dokázal pětkrát.
Pastrňák není nejproduktivnějším Čechem v NHL poprvé od sezony 2017/18, kdy jej předčil Jakub Voráček z Philadelphie. Mezi střelci se Nečas zařadil na 18. místo. Devětadvacetiletý McDavid, jenž získal Art Ross Trophy v letech 2017, 2018, 2021, 2022 a 2023, dosáhl na druhý nejlepší výkon v kariéře. Překonal ročník 2023/24, kdy nasbíral v 76 duelech 132 bodů (32+100). O sezonu dříve si vytvořil maximum 153 body (64+89) z 82 duelů. Jeho současná bilance je 31. výkonem v historii.
Nahrávačům vládl McDavid o čtyři asistence před Kučerovem. Pastrňák byl se 71 asistencemi šestý. Nejproduktivnějším obráncem je Kanaďan Evan Bouchard z Edmontonu s 95 body (21+74) z 82 startů. Kanadské bodování nováčků vyhrál ruský útočník Ivan Děmidov z Montrealu s 62 body (19+43).
Nejlepší bilanci plus/minus za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách měl s 57 kladnými body MacKinnon a Nečas skončil se 47 plusovými body druhý. Nejhorší byl se 48 zápornými body americký útočník Brock Boeser z Vancouveru. Nejtrestanějším hráčem se stal stejně jako v minulé sezoně ruský bek Nikita Zadorov z Bostonu se 152 minutami.
Ruský hokejový kanonýr Alexandr Ovečkin z Washingtonu, který v minulé sezoně NHL překonal rekord Waynea Gretzkého v počtu branek v základní části, v tomto ročníku pokořil hranici 900 gólů. Čtyřicetiletý kapitán Capitals dal celkem 929 branek v 1573 zápasech.
Mezi brankáři vládl s průměrem 2,02 inkasovaných branek na zápas i úspěšností zákroků 92,1 Kanaďan Scott Wedgewood z Colorada, který získal spolu s Mackenziem Blackwoodem premiérově William M. Jennings Trophy pro gólmany z týmu s nejnižším počtem inkasovaných branek v základní části NHL. Avalanche dostali v 82 duelech 203 gólů, o 23 méně než Dallas. Se sedmi čistými konty kraloval Rus Ilja Sorokin z New York Islanders.
Český gólman Daniel Vladař z Philadelphie skončil s průměrem 2,42 třetí. Karel Vejmelka z Utahu byl s 38 vychytanými výhrami druhý. Předčil jej pouze Rus Andrej Vasilevskij z Tampy Bay o jednu výhru.