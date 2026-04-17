Třemi duely začne v sobotu play-off NHL, obhájce trofeje chybí

V sobotu začne 1. kolo play-off NHL, po jedenácti letech v něm bude chybět obhájce Stanley Cupu. Hokejisté Floridy i kvůli rozsáhlé marodce po základní části skončili.
Jako první je na programu ve Východní konferenci duel Caroliny s Ottawou a v noci na neděli se utkají Pittsburgh s Philadelphií a na západě Dallas s Minnesotou. O den později odstartují série Buffalo – Boston, Tampa Bay – Montreal, Colorado – Los Angeles a Vegas – Utah. Až v pondělí finalista z posledních dvou let Edmonton vyzve Anaheim.
Série se hrají na čtyři vítězství. O všech postupujících bude jasno nejpozději v pondělí 4. května ráno. Na posily tak mohou vyčkávat účastníci mistrovství světa v Curychu a Fribourgu, které se uskuteční od 15. do 31. května.
Boston s hvězdným Davidem Pastrňákem a dalším útočníkem Pavlem Zachou se v souboji s Buffalem s krajanem na ledě nepotkají, protože útočník Jiří Kulich léčí od začátku listopadu krevní sraženinu. Na farmě Bruins jsou ještě forvard Matěj Blümel a brankář Šimon Zajíček.
V brance Philadelphie bude čelit Pittsburghu bez českého zastoupení brankář Daniel Vladař a v kádru je i bek David Jiříček, který si v závěru základní části odbyl premiéru za Flyers po příchodu z Minnesoty a působení v Lehigh Valley v AHL.
Ani gólman Jakub Dobeš z Montrealu se proti Tampě Bay s českým hráčem nepotká. V záložním týmu Lightning v celku Syrachuse Crunch je útočník Gabriel Szturc. Na farmě Caroliny v celku Chicago Wolves působí obránce Dominik Badinka a v záložním týmu Ottawy v Belleville zadák Tomáš Hamara.
Jistý český souboj je v sérii Vegas s Utahem. Barvy Golden Knights hájí útočník Tomáš Hertl a Mammoth mají brankářskou dvojici Karel Vejmelka a Vítek Vaněček. Na farmě Vegas v Hendersonu nastupují forvardi Jakub Brabenec a Matyáš Šapovaliv a v záložním týmu Utahu v Tucsonu Michal Kunc.
S vítězem základní části Coloradem bude útočit na zisk Stanleyova poháru nejproduktivnější Čech této sezony Martin Nečas. V záložním týmu Los Angeles v Ontariu jsou útočník Jan Jeník a obránce Jakub Dvořák.
V kádru Dallasu je útočník Radek Faksa, Minnesota má na farmě v Iowě zadáka Davida Špačka. Anaheim s brankářem Lukášem Dostálem a obráncem Radkem Gudasem bude hrát s Edmontonem bez Čechů. Ducks mají ještě na marodce gólmana Petra Mrázka a na farmě v San Diegu brankáře Tomáše Suchánka a forvarda Jana Myšáka.