Vítkovice odvolaly po nevydařené sezoně Varaďu, Ostravany povede Treille

Václav Varaďa už není koučem Vítkovic. Úspěšný trenér skončil na lavičce ostravského týmu, který vedl od loňského ledna, po vyřazení v předkole play-off extraligy a 11. místě po základní části. Jeho místo zaujal Yorick Treille, který vedl francouzskou reprezentaci na olympijských hrách v Miláně.
„Výsledky v žádném případě nenaplnily naše ambice a cíle. Ty neodpovídají změnám a investicím, které jsme v organizaci v posledním roce realizovali. Je to pro nás všechny velké zklamání,“ uvedl již dříve majitel klubu Aleš Pavlík.
Varaďa byl ve Vítkovicích i sportovním manažerem. Dvojnásobný mistr světa z let 2000 a 2005 si získal trenérské renomé v Třinci, který mimo jiné dovedl ke třem extraligovým titulům v řadě. V ročníku 2023/2024 koučoval Pardubice, kde skončil předčasně už po čtyřech měsících.
Ve Vítkovicích se devětačtyřicetiletý kouč loni dohodl na dlouhodobé spolupráci, ale mužstvo opouští po jediné kompletní sezoně. Pokračovat nebude ani asistent Aleš Krátoška.
Tým převezme bývalý vítkovický útočník Treille se čtveřicí spolupracovníků, kteří v ostravském klubu také už dříve působili. Asistenty francouzského kouče budou Pavel Trnka, Radek Philipp a Luděk Krayzel. Trenérem brankářů se stal Martin Prusek, který dosud zastával stejný post v Olomouci.
Pětačtyřicetiletý Treille hrával v extralize také za Spartu a Chomutov. Po konci hráčské kariéry sbíral trenérské zkušenosti v Mylhúzách a poté v Servette Ženeva, kde byl nejprve asistentem a od loňské sezony hlavním koučem.